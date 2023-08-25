إدانة أمريكية لتصريحات بن غفير الأخيرة وتصفها بالتحريضية

رام الله - دنيا الوطندانت الإدارة الأمريكية التصريح العنصري لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي ادعى أن حق المستوطنين اليهود في التنقل على طرقات الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين الذين يعيشون هناك في حرية التنقل، ووصفت هذا التصريح بـ “التحريضي”.وبحسب موقع (والا) الإسرائيلي، لاقت كلمات بن غفير في مقابلة مع (القناة 12) يوم الأربعاء الماضي، صدى كبير في وسائل الإعلام الأمريكية، وصدمت كبار أعضاء الإدارة الأمريكية.وأوضحت هذه لوسائل أن تصريح بن غفير زاد من تعزيز التصور السائد في الإدارة الأمريكية والكونغرس، بأن حكومة نتنياهو مكونة من عناصر متطرفة تقود سياسات عنصرية.