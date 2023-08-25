دولي

حدث تاريخي.. ترامب يسلم نفسه للسلطات الأميركية

حدث تاريخي.. ترامب يسلم نفسه للسلطات الأميركية
ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأميركية الخميس، توقيف الرئيس السابق دونالد ترامب رسميا في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

ووصل ترامب إلى سجن في أتلانتا حيث سلم نفسه إلى سلطات ولاية جورجيا التي اتهمته بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وخلال تسليم نفسه، قال الرئيس الأميركي السابق: "هذا يوم حزين لأميركا. يجب أن تكون لديك القدرة على تحدي الانتخابات. كانت انتخابات مزورة ومسروقة. ما حدث هنا هو مهزلة وأنا لم أرتكب أي خطأ في هذه القضية والقضايا الأخرى. ما يحدث هو تدخل في الانتخابات".

ويُرتقب أن يتم توقيف ترامب فترة وجيزة وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.

وكانت طائرة ترامب، قد هبطت الخميس، في مطار أتلانتا، ثم توجه موكب له، نحو "سجن فولتون" لتسليم نفسه، في واقعة تاريخية.

 

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