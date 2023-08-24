أبو هولي يرحب باسقاط قضية رفعت ضد منظمة التحرير والسلطة في الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، احمد ابو هولي بإسقاط القضية المعروفة باسم (Levine) والمرفوعة ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية، في الولايات المتحدة الأميركية.وقال أبو هولي إن هذا يعتبر إنجاز قانوني تحقق رغم مساندة الإدارة الأميركية للمدعين في هذه القضية، والتي سُجلت في المحاكم الأميركية عام 2021، وطالب المدعون خلالها بتعويضات قيمتها مليار دولار، بادعاء مسؤولية منظمة التحرير والسلطة عن عملية تمت في القدس عام 2014، مطالبا الولايات المتحدة برفع منظمة التحرير من قائمة الارهاب.وأشاد ابو هولي بدبلوماسية الرئيس محمود عباس ووزارة المالية ،وفريق المحامين الذي يقوم بالدفاع عن موقف السلطة ومنظمة التحرير، والذي نجح حتى اللحظة في دحض 30 حكما قضائيا خلال السنوات الماضية، وإسقاط قضايا مرفوعة ضدهما بما لا يقل عن 4.5 مليار دولار من المطالبات القضائية.