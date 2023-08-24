شؤون فلسطينية

اطلاق حملة دولية لاسناد وكالة (أونروا)

اطلاق حملة دولية لاسناد وكالة (أونروا)
جانب من حملة التغريد
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت الحملة الوطنية لاسناد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين تحت شعار (الانوروا في خطر).

ونفذت أولى فعاليات الحملة عبر يوم للتغريد الالكتروني علي منصة الفيس بوك ومنصات اخرى مثل تويتر وباز  وغيرها.

وشارك في الحملة الدولية للتغريد الالكتروني عدد كبير من المغردين وصناع المحتوي والصحفيين والمواطنين من فلسطين ومختلف دول العالم.

وانطلقت الحملة بحضور عشرات المغردين والاعلاميين وصناع المحتوي الالكتروني  في مقر المركز الفلسطيني للحوار الثقافي والتنمية في غزة والذي ينظم هذه الحملة بالشراكة مع دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينين ومؤسسات من الجاليات الفلسطينية في الشتات.

وقال وجيه ابو ظريفة رئيس المركز الفلسطيني للحوار الثقافي والتنمية ان هذه الحملة تهدف الى التعريف بأهمية استمرار (أونروا) على المستويات السياسية والإنسانية والخدماتية والتعريف بمخاطر تقليص الخدمات او أنهاء الوكالة ومدى خطورة ذلك على الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم وأيضا لحث كافة الأطراف محليا وإقليميا ودوليا للإيفاء بتعهداتها وتوفير التمويل المستمر والمستدام من الدول المانحة ومن موازنة الأمم المتحدة لضمان استمرار (أونروا).

واكد ابو ظريفة ان اهداف الحملة هي اشراك كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني ومكوناته السياسية والمجتمعية في الدفاع عن بقاء الأونروا والحفاظ على برامجها الأساسية والخدمية وإرسال رسائل واضحة للعالم حول مخاطر استهداف الأونروا على الأمن والسلم الدوليين وعلى الاستقرار في المنطقة والعالم وحشد أكبر قدر ممكن من المؤسسات العاملة في مجالات حقوق الإنسان ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للمساعدة في إسناد عمليات الوكالة في مناطق عملها وتلافي أي نقص طارئ ومؤقت في الخدمات المقدمة وتعريف اللاجئين الفلسطينيين بخطورة استهداف الأونروا على حياتهم اليومية والعمل معهم على اشراكهم في إسناد وحماية (أونروا) و الحث على تلافي أي صدام إجرائي مع الأونروا والعمل على حل أي إشكاليات بالحوار معها حيث أن الأونروا واللاجئين في صف واحد.

بدوره، قال علاء حمودة مدير البرامج في المركز ان آلاف التغريدات بلغات مختلفة وضعت علي الهاشتاج الخاص بحملة التغريد الالكتروني الي شارك فيها مئات المغردين من دول عربية واوروبية والولايات المتحدة الاميركية.

واضاف ان التغريد علي الهاشتاج سيستمر طوال فتره الحمله التى ستستمر حتى شهر نوفمبر القادم.

من جانبه، قال حازم ابو ظريفة منسق الحملة ان الحمله ستشمل عدد كبير من الفعاليات منها فعاليات في المخيمات وبرامج اذاعية وتلفزيونية للتوعية والتثقيف وايضا فعاليات للمناصرة وابحاث اكاديمية وعلمية حول الوكالة وقضايا اللاجئين الفلسطينين.

واكد محمد ابو ركبة المدير الاداري للمركز ان نشرات توعية وتثقيف سيتم توزيعها في المخيمات كما سيتم توجيه رسائل للبرلمانات المختلفة ولصناع القرار في دول العالم والي مخاطبة قوى سياسية ومؤسسات اهلية لتحقيق اهداف الحملة.

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