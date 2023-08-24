دولي

بوتين يعقب على حادثة مصرع قائد قوات (فاغنر)

بوتين يعقب على حادثة مصرع قائد قوات (فاغنر)
مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية.

وقال بوتين إن "بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا".

وأضاف: "فاغنر ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا"، مبيناً أن لجنة التحقيق بدأت تحقيقها في حادث تحطم الطائرة، وسنكمله حتى النهاية.

وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أفادت مساء الأربعاء بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، مشيرة إلى مصرعهم جميعا.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.

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