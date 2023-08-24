عربي

العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية

العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية
العسومي
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة الصينية "بكين"، تلبيةً للدعوة الواردة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينيتشاو له جي، وذلك لإجراء مباحثات رسمية حول سبل تعزيز العلاقات العربية الصينية، خاصةً على المستوى البرلماني.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات لوفد البرلمان العربي مع كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي وبرلمان الصين، لوضع إطار مؤسس ومستدام للعلاقات البرلمانية العربية الصينية، التي تستند إلى العديد من القواسم الثقافية والحضارية المشتركة، فضلا عن العديد من المصالح الاستراتيجية المتبادلة. 

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