"الشباب الدبلوماسي" يبحث مع اشتية البيئة الملائمة لتطوير مهاراتهم واستثمار إمكانياتهم

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع الشباب الدبلوماسيين الفلسطينيين، دور الحكومة لتهيئة البيئة الملائمة لتطوير مهارات الشباب واستثمار إمكانياتهم، مؤكدا على الدورالحيوي الذي يمكن أن يلعبوه في ريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم خارج الإطارالتقليدي للوظائف، وعلى أهمية دورهم في تعزيز قضية فلسطين والدفاع عنها.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، الشباب الدبلوماسي الفلسطيني، في مكتبه برام الله، ضمن برنامج الدبلوماسيين الشباب الفلسطينيين وذلك في اطار (مشروع الشباب_يقود) الذي ينفذه منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبدعم صندوق الامم المتحدة للسكان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.ويهدف البرنامج الى إعداد جيل متمكن وخلق قيادات دبلوماسية فلسطينية شابة قادرة على خلق التغيير في مجتمعاتهم ولتمثيل القضاي االشبابية والفلسطينية في المحافل المحلية والدولية.وتطرق رئيس الوزراء، الى البرامج الحكومية لتعزيز فرص الشباب في التعليم والتدريب والعمل، مثل برنامج البرمجة للشباب وصندوق إقراض الطلبة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأجير أراضي الأوقاف للاستثمار، مثمنا جهود القائمين على هذا البرنامج المهم، ومؤكدا التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لضمان نجاحه.بدوره قال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة:"يشكل البرنامج فرصة لصقل مهارات الشباب الحياتية والدبلوماسية، ورفعوعيهم بفنون العمل الدبلوماسي والسياسي، ومدهم بالأدوات والمهارات اللازمة فيعالمنا الحافل بالتحديات.