شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة
الأسير يزن اياد حناتشة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن اياد حناتشة (23 عاما) من جنين، بعد زيارة محامي الهيئة أحمد صيام له في سجن عوفر.

و يعاني الأسير من مجموعة أمراض، جراء تعرضه لحادثة وقوع من مكان مرتفع قبل الاعتقال، تسببت في خلع بالاكتاف، و كسور في 6 أضلاع، الى جانب كسر في أربع فقرات في العمود الفقري، و كسر في الحوض، اضافة الى فقدان للعصب في قدمه اليمنى ومشاكل في الرئة. و قد قام الأسير بمراجعة عيادة السجن عدة مرات، وطلب منهم نقله الى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة و صور الأشعة ، إلا أن إدارة السجن تماطل في إعطائه موعد وتقديم العلاج المطلوب لحالته، في ظل تراجع على وضعه الصحي خاصة فيما يتعلق بمشكلة الرئة.

يشار إلى أن الأسير اعتقل بتاريخ 04/05/2023، بعدها نقل الى حواره لمدة 8 أيام، ثم الى سجن عوفر، و صدر بحقه حكما بالسجن 6 أشهر إداري.

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