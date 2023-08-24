شؤون فلسطينية

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول "إئتلاف جمعيات كبار السن"

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول "إئتلاف جمعيات كبار السن"
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ورشة عمل وطنية حول "ائتلاف جمعيات كبار السن" ذلك بمشاركة واسعة من الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي ومرشدو كبار السن ومرشدو الجمعيات الموزعين في مديريات التنمية وتناولت الورشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق من أجل تشكيل الائتلاف الذي يساهم في توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لكبار السن.

وقال وزير التنمية أحمد مجدلاني خلال كلمته "ان تشكيل الائتلاف الخاص بكبار السن على أسس قانونية واسس التعاون والشراكة بين الوزارة والمؤسسات العاملة في مجال كبار السن سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة ذلك انطلاقا من نهج الحقوق الذي تعتمده الوزارة."

وتابع " تسعى الوزارة لإيجاد حلول تساعد في تخطي الأزمات المالية، حيث قامت الوزارة بتحليل لكافة الأسر في برنامج المساعدات النقدية، وتوجهنا نحو ترزيم الأسر الى رزم ممكن عمل برامج خاصة لها، بحيث يكون لدينا برنامج مساعدات نقدية أحدها لكبار السن والآخر للأشخاص ذوي الإعاقة، في حين يبقى برنامج CTP  للأسر الفقيرة بما فيها التي تترأسها النساء."

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ومأسسة الحماية الإجتماعية من خلال مساعداتها وخدماتها، حيث تقدم مساعدات نقدية للفئات المهمشة والضعيفة بما يقارب 132000 أسرة من خلال برنامج CTP.

وأوضح مجدلاني أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بملف كبار السن من خلال برامجها وتدخلاتها ومراكزها ولفت إلى ان الوزارة أنجزت إستراتيجية كبار السن 2021-2026 واُعدت أيضاً مسودة لقرار بقانون كبار السن، إضافة الى مشروع قرار بقانون لوزارة التنمية الاجتماعية اللذان نصا على المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية لهذه الفئة ذلك بعد الدراسة لعدة سيناريوهات قام بها طواقمنا بالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأثنى على الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، مؤكداً على مستوى الشراكة والتنسيق المستمر منذ سنوات، والذي تجلى في الاونة الاخيرة بعد إطلاق السجل الاجتماعي، واعتماد أدلة أنظمة التحويل الوطني.

وتخلل الورشة نقاش شارك فيه الحضور تناول آليات التعاون والشراكة لتشكيل الائتلاف وإعداد النظام الداخلي والإداري له.

يذكر أن كبار السن  يشكلون ما نسبته 5.5% من مجمل السكان في فلسطين، وان عدد كبار السن المستفيدين من برنامج  CTP بلغ 68300 فرد ضمن 53400 اسرة ومن ضمنهم 13960 من ذوي الإعاقات الشديدة.

وشارك في الورشة كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الجمعيات الخيرية د. تمام خضر وخبير تجنيد الأموال وإدارة المشاريع ابتسام الحصري ومدير عام الإدارة العامة لكبار السن غانم عمر.

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