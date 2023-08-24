شؤون فلسطينية

"حماية" يقدم بلاغاً معلوماتي لمجلس حقوق الإنسان حول جريمة تعذيب الشاب عروة الشيخ علي

"حماية" يقدم بلاغاً معلوماتي لمجلس حقوق الإنسان حول جريمة تعذيب الشاب عروة الشيخ علي
مجلس حقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
قدم مركز حماية لحقوق الانسان بلاغاً أممياً لمجلس حقوق الإنسان؛ حول جريمة تعذيب الشاب المقدسي عروة الشيخ علي (22 عام) من مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال اعتقاله في الفترة ما بين 16-20/08/2023م.

وقال (حماية) في بلاغه إن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشرقية قد قامت بالاعتداء على الشاب المقدسي عروة شيخ علي، وخلال عملية الاعتقال انهالوا عليه بلكمات في جميع أنحاء جسده، وغطوا عينيه بقطعة قماش، ومن ثم قاموا بحفر نجمة داود على وجهه بواسطة مسدس كهربائي، وأخضعوه لتحقيق عنيف في مركز شرطة "المسكوبية" بمدينة القدس المحتلة، واستمر اعتقاله حتى يوم الأحد 20/08/2023م، وتم الافراج عنه بقرار من محكمة الصلح في القدس وحولته إلى الاعتقال المنزلي.

وأوضح بأن في بلاغه بأن جريمة الاعتداء على الشاب عروة شيخ علي تمثل جريمة تعذيب متكاملة الأركان، وأنها تأتي في سياق الممارسات العنيفة العنصرية لشرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي ترتكب ضمن سياق سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الانتهاكات التي انتهجتها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، مما يؤكد أن قوات الاحتلال وجهات انفاذ القانون فيها تتعمد ارتكاب هذه الممارسات العنصرية وبعلم ودراية الجهات القضائية.

وطالب في بلاغه مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين التابعين له وعلى وجه الخصوص المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، بممارسة ولايتهم والتحقيق في هذه الجريمة العنصرية، وتقديم توصيات للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمن يلزم، بما يضمن تقديم الجناة للعدالة ومنع إفلاتهم من العقاب.

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