الهيئة 302 تدعو لتأمين أرض لبناء مدرسة أونروا قرب مخيم البداوي

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة 302، السلطات اللبنانية للتعاون في تأمين قطعة أرض مناسبة لبناء مدرسة جديدة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقرب من مخيم البداوي.وأشارت إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار تفعيل المقاربات الاستراتيجية الإيجابية لتعزيز الوجود الفلسطيني في لبنان، كما تمتثل لمقتضيات البيان الصادر عن (أونروا) بتاريخ 15 آب/أغسطس، الذي أفاد بالاتفاق على تنسيق جهود فِرق الهندسة التابعة لـ (أونروا) مع السفارة الفلسطينية في لبنان لتقييم المواقع المحتملة لبناء المدرسة.ويشهد مخيم البداوي تحديات عديدة، حيث يعاني الطلاب من تزايد أعدادهم داخل المدارس ونقص البنية التحتية لاستيعابهم، ما أدَّى إلى احتجاجات متكررة منذ نهاية عام 2022، تطالب بإيجاد حل لهذه الأزمة الملحة وإقامة مدرسة جديدة تلبي احتياجات الطلاب.وتأتي هذه الدعوة أيضًا في سياق التحدّيات السكانية الكبيرة التي يواجهها سكان المخيم، حيث يصعب الحصول على مساحة مناسبة داخل حدود المخيم المُعترف بها من قبل الدولة اللبنانية و(أونروا)، وتعكف الهيئة 302 على تسليط الضوء على هذه الصعوبات والحث على توفير الدعم اللازم لإيجاد حلاً ملائمًا.