شؤون فلسطينية

الهيئة 302 تدعو لتأمين أرض لبناء مدرسة أونروا قرب مخيم البداوي

الهيئة 302 تدعو لتأمين أرض لبناء مدرسة أونروا قرب مخيم البداوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة 302، السلطات اللبنانية للتعاون في تأمين قطعة أرض مناسبة لبناء مدرسة جديدة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقرب من مخيم البداوي.

وأشارت إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار تفعيل المقاربات الاستراتيجية الإيجابية لتعزيز الوجود الفلسطيني في لبنان، كما تمتثل لمقتضيات البيان الصادر عن (أونروا) بتاريخ 15 آب/أغسطس، الذي أفاد بالاتفاق على تنسيق جهود فِرق الهندسة التابعة لـ (أونروا) مع السفارة الفلسطينية في لبنان لتقييم المواقع المحتملة لبناء المدرسة.

ويشهد مخيم البداوي تحديات عديدة، حيث يعاني الطلاب من تزايد أعدادهم داخل المدارس ونقص البنية التحتية لاستيعابهم، ما أدَّى إلى احتجاجات متكررة منذ نهاية عام 2022، تطالب بإيجاد حل لهذه الأزمة الملحة وإقامة مدرسة جديدة تلبي احتياجات الطلاب.

وتأتي هذه الدعوة أيضًا في سياق التحدّيات السكانية الكبيرة التي يواجهها سكان المخيم، حيث يصعب الحصول على مساحة مناسبة داخل حدود المخيم المُعترف بها من قبل الدولة اللبنانية و(أونروا)، وتعكف الهيئة 302 على تسليط الضوء على هذه الصعوبات والحث على توفير الدعم اللازم لإيجاد حلاً ملائمًا.

أخبار ذات صلة

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

&quot;الشباب الدبلوماسي&quot; يبحث مع اشتية البيئة الملائمة لتطوير مهاراتهم واستثمار إمكانياتهم

"الشباب الدبلوماسي" يبحث مع اشتية البيئة الملائمة لتطوير مهاراتهم واستثمار إمكانياتهم

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول &quot;إئتلاف جمعيات كبار السن&quot;

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول "إئتلاف جمعيات كبار السن"

مركز فلسطين: الاحتلال يكثف الاعتقالات بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم ودعم المقاومة

مركز فلسطين: الاحتلال يكثف الاعتقالات بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم ودعم المقاومة

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر ما تسمى &quot;الخطة الخمسية&quot; للاحتلال

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر ما تسمى "الخطة الخمسية" للاحتلال

&quot;حماية&quot; يقدم بلاغاً معلوماتي لمجلس حقوق الإنسان حول جريمة تعذيب الشاب عروة الشيخ علي

"حماية" يقدم بلاغاً معلوماتي لمجلس حقوق الإنسان حول جريمة تعذيب الشاب عروة الشيخ علي

الهيئة 302 تدعو لتأمين أرض لبناء مدرسة أونروا قرب مخيم البداوي

الهيئة 302 تدعو لتأمين أرض لبناء مدرسة أونروا قرب مخيم البداوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول &quot;إئتلاف جمعيات كبار السن&quot;

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول "إئتلاف جمعيات كبار السن"

مركز فلسطين: الاحتلال يكثف الاعتقالات بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم ودعم المقاومة

مركز فلسطين: الاحتلال يكثف الاعتقالات بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم ودعم المقاومة

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر ما تسمى &quot;الخطة الخمسية&quot; للاحتلال

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر ما تسمى "الخطة الخمسية" للاحتلال

&quot;حماية&quot; يقدم بلاغاً معلوماتي لمجلس حقوق الإنسان حول جريمة تعذيب الشاب عروة الشيخ علي

"حماية" يقدم بلاغاً معلوماتي لمجلس حقوق الإنسان حول جريمة تعذيب الشاب عروة الشيخ علي

مركز فلسطين: 120 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خلال 72 ساعة الماضية

مركز فلسطين: 120 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خلال 72 ساعة الماضية

التميمي يطلع مسؤولين في الحكومة والمؤسسات على جهود حملة &quot;لأجل فلسطين&quot;

التميمي يطلع مسؤولين في الحكومة والمؤسسات على جهود حملة "لأجل فلسطين"

منوعات

صورة: ياسمين صبري تكشف عن هوايتها المخفية

صورة: ياسمين صبري تكشف عن هوايتها المخفية

جوري بكر توجّه لجمهورها رسالة غامضة.. ماذا قالت؟

جوري بكر توجّه لجمهورها رسالة غامضة.. ماذا قالت؟

بالصور: درة تستعرض أنوثتها بفستان جريء على شاطئ البحر

بالصور: درة تستعرض أنوثتها بفستان جريء على شاطئ البحر

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

عربي

العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية

العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية

الأردن يُصدر 6000 جواز سفر للمقدسيين منذ منتصف الشهر الماضي

الأردن يُصدر 6000 جواز سفر للمقدسيين منذ منتصف الشهر الماضي

الأردن: مشروع الربط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيز النفاذ بأقل من شهر

الأردن: مشروع الربط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيز النفاذ بأقل من شهر

السودان: ظهور نادر للبرهان في مواقع عسكرية بأم درمان

السودان: ظهور نادر للبرهان في مواقع عسكرية بأم درمان