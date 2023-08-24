أبو كويك: استباحة الاحتلال بلدات الضفة وحصارها لن يثني شعبنا عن التمسك بالمقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك على أن استباحة الاحتلال لمدن الضفة ومحاصرة بلداتها في نابلس والخليل، لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بخيار المقاومة.وقال أبو كويك إن هذه الاقتحامات والاعتقالات وترويع الأهالي نتاج لـ"كابينت" الاحتلال الذي لا يعرف سوى لغة الإرهاب وتشديد الخناق على شعبنا من أجل قمعه وإسكات مقاومته.وأضاف أننا "سنشهد مزيدًا من التصعيد من حكومة الاحتلال اليمنية المتطرفة التي تسعى لإرضاء اليمين الصهيوني الداعم لها، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني بصموده وثباته وتمسكه بحقوقه ومقاومته سيفشل كل محاولات الاحتلال كما أفشلها سابقا".واعتبر أن المداهمات والقمع واستباحة المدن والقرى أثبت فشلها وعدم قدرتها على تطويع شعبنا، وشدد على أن "شعبنا مستمر بالتمسك بحقوقه ومقاومته حتى تحرير أرضه ومقدساته ونيل حقوقه وتقرير مصيره".وأردف: "لا يمكن لشعبنا أن يقبل أن يتعايش مع الاحتلال المجرم الذي يتنكر لحقوقه ويدنس مقدساته ويعتدي على رموزه الإسلامية والمسيحية، وعلى الاحتلال أن يرحل عن أرضنا".ودعا شعبنا وقواه إلى الوحدة في مواجهة الاحتلال، والأمة العربية والإسلامية بالوقوف مع أبناء شعبنا ومساندته أمام أبشع أساليب الإرهاب الصهيوني المنظم، كما طالب السلطة أن تتوقف تنسيقها الأمني مع الاحتلال.