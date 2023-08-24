شؤون فلسطينية

العاروري: لم يعد هناك مناص من معركة شاملة في الضفة تنتهي بطرد الاحتلال

العاروري: لم يعد هناك مناص من معركة شاملة في الضفة تنتهي بطرد الاحتلال
العاروري
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري أن تصاعد عمليات المقاومة بالضفة تأتي في ظل تحديات غير مسبوقة، والاحتلال هو الذي يدفع بتصاعدها من خلال إجراءات غير مسبوقة ضد شعبنا ومقدساتنا وبالاستيطان وبالاحتلال.

ونوه بأن ما يخلقه الاحتلال من دوافع لدى شعبنا أكبر سبب لإشعال المقاومة في الضفة الغربية، وحين تتحول المقاومة إلى شعبية كاملة فهي بسبب إجراءات الاحتلال، وهو الذي يدفع بكل أبناء شعبنا للانخراط في المقاومة.

وأعرب العاروري عن تفائله حين تكون أعمال المقاومة فردية من أشخاص غير منظمين، قائلاً: "نحن كلنا في تنظيم واحد اسمه الشعب الفلسطيني"، مضيفاً: "كل يوم نتأخر في هذه المواجهة سنخوضها في ظروف أصعب وأسوأ استراتيجيا، ولذلك يجب ألا نتأخر".

وقال: "حماس جزء من الشعب وفي قلب المقاومة تاريخيا، ونحن حاضرون في المقاومة، ولا نرضى لأنفسنا أن نغيب عن مقاومة شعبنا، ونسعى لأن نكون في ثقل المقاومة".

وأشار العاروري إلى أن وزراء الاحتلال أخذوا قراراتهم، وسخروا لها الأدوات، وعملوا لها البنية التنظيمية والقانونية لإنجاز المخططات الاستيطانية، وهي السيطرة على الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى عبر ملايين المستوطنين، وفرضوا على شعبنا أن نخوض معركة مواجهة الاستيطان والاحتلال.

وشدد على أن الضفة ستعود إلى صفحات المجد المتكررة، و"نحن شعب واحد في كل الأماكن، وله السلوك نفسه، وصامد، ومتمسك بحقه وثوابته، ودائما جاهز لأن يخوض مواجهاته ومعاركه ومقاومته من أجل تحصيل حقوقه، ودائما جاهز للدفاع عن مقدساته وعن ماضيه وحاضره ومستقبله، ودائما يفاجئ الاحتلال".

ونوه العاروري بأن قلب المعركة والاستهداف في الضفة الغربية وأن كل شعبنا مستهدف، وعلى كل فلسطيني وكل عربي وكل مسلم أن يكون له سهم في هذه المعركة، معركة تحرير الأقصى والدفاع عنه ومنع تهويده.

ولفت إلى أن المشتبكين مع الاحتلال في الضفة والخلايا المقاومة برغم عددهم المحدود، يجعلون الاحتلال في حالة توتر دائم واضطراب وحيرة، وفقدان للأمن الشخصي للمستوطنين، ومحاولة حكومة الاحتلال لجلب ملايين المستوطنين تصبح صعبة.

ودعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) شعبنا إلى تصعيد المقاومة إلى مستوى يضع العالم كله أمام مسؤولياته، مبينًا أن العالم سيقف مع شعبنا حينما يرى إصرارنا واستعدادنا لخوض الغمرات من أجل الوصول إلى حقنا.

من جانب آخر، أكد العاروري أنه لم يعد هناك مناص من معركة شاملة في الضفة الغربية، تنتهي بطرد الاحتلال منها، مشيراً إلى أن شعبنا لديه الفرصة لأن يخوض المعركة ضد الاستيطان، ونفوز بها ونخرجهم من الضفة بدل أن يخرجونا منها.

وأشار إلى أنه في خطة (حماس) أن تبيّن لشعبها وأمتها والعالم خطورة حكومة الاحتلال ومخططاتها العلنية المكشوفة الساعية إلى تدمير شعبنا وتهجيره والسيطرة الكاملة على الضفة الغربية، وأن تعزز وتدفع وتوفر كل ما يلزم، وأن تكون في المقدمة بمقاومة مشروع الاستيطان في الضفة، وسنفوز وسنطردهم من الضفة كما طردناهم من غزة.

أخبار ذات صلة

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

&quot;الشباب الدبلوماسي&quot; يبحث مع اشتية البيئة الملائمة لتطوير مهاراتهم واستثمار إمكانياتهم

"الشباب الدبلوماسي" يبحث مع اشتية البيئة الملائمة لتطوير مهاراتهم واستثمار إمكانياتهم

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول &quot;إئتلاف جمعيات كبار السن&quot;

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول "إئتلاف جمعيات كبار السن"

مركز فلسطين: الاحتلال يكثف الاعتقالات بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم ودعم المقاومة

مركز فلسطين: الاحتلال يكثف الاعتقالات بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم ودعم المقاومة

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر ما تسمى &quot;الخطة الخمسية&quot; للاحتلال

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر ما تسمى "الخطة الخمسية" للاحتلال

&quot;حماية&quot; يقدم بلاغاً معلوماتي لمجلس حقوق الإنسان حول جريمة تعذيب الشاب عروة الشيخ علي

"حماية" يقدم بلاغاً معلوماتي لمجلس حقوق الإنسان حول جريمة تعذيب الشاب عروة الشيخ علي

الهيئة 302 تدعو لتأمين أرض لبناء مدرسة أونروا قرب مخيم البداوي

الهيئة 302 تدعو لتأمين أرض لبناء مدرسة أونروا قرب مخيم البداوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول &quot;إئتلاف جمعيات كبار السن&quot;

التنمية تنظم ورشة عمل وطنية حول "إئتلاف جمعيات كبار السن"

مركز فلسطين: الاحتلال يكثف الاعتقالات بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم ودعم المقاومة

مركز فلسطين: الاحتلال يكثف الاعتقالات بحق الفلسطينيين لرفع كلفة صمودهم ودعم المقاومة

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر ما تسمى &quot;الخطة الخمسية&quot; للاحتلال

هيئة مقدسية تحذر من مخاطر ما تسمى "الخطة الخمسية" للاحتلال

&quot;حماية&quot; يقدم بلاغاً معلوماتي لمجلس حقوق الإنسان حول جريمة تعذيب الشاب عروة الشيخ علي

"حماية" يقدم بلاغاً معلوماتي لمجلس حقوق الإنسان حول جريمة تعذيب الشاب عروة الشيخ علي

مركز فلسطين: 120 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خلال 72 ساعة الماضية

مركز فلسطين: 120 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خلال 72 ساعة الماضية

التميمي يطلع مسؤولين في الحكومة والمؤسسات على جهود حملة &quot;لأجل فلسطين&quot;

التميمي يطلع مسؤولين في الحكومة والمؤسسات على جهود حملة "لأجل فلسطين"

منوعات

صورة: ياسمين صبري تكشف عن هوايتها المخفية

صورة: ياسمين صبري تكشف عن هوايتها المخفية

جوري بكر توجّه لجمهورها رسالة غامضة.. ماذا قالت؟

جوري بكر توجّه لجمهورها رسالة غامضة.. ماذا قالت؟

بالصور: درة تستعرض أنوثتها بفستان جريء على شاطئ البحر

بالصور: درة تستعرض أنوثتها بفستان جريء على شاطئ البحر

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

عربي

العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية

العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية

الأردن يُصدر 6000 جواز سفر للمقدسيين منذ منتصف الشهر الماضي

الأردن يُصدر 6000 جواز سفر للمقدسيين منذ منتصف الشهر الماضي

الأردن: مشروع الربط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيز النفاذ بأقل من شهر

الأردن: مشروع الربط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيز النفاذ بأقل من شهر

السودان: ظهور نادر للبرهان في مواقع عسكرية بأم درمان

السودان: ظهور نادر للبرهان في مواقع عسكرية بأم درمان