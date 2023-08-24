قادة "بريكس" يعربون عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني المتردي في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعرب قادة مجموعة "بريكس" عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد العنف، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات غير القانونية.ودعا قادة مجموعة "بريكس"، في بيانهم الختامي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى دعم المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددين على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة.وثمنوا كذلك الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمنظمات دون الإقليمية لمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء الصراع.