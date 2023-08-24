شؤون فلسطينية

قادة "بريكس" يعربون عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني المتردي في فلسطين

قادة "بريكس" يعربون عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني المتردي في فلسطين
بريكس
رام الله - دنيا الوطن
أعرب قادة مجموعة "بريكس" عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد العنف، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات غير القانونية.

ودعا قادة مجموعة "بريكس"، في بيانهم الختامي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى دعم المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددين على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة.

وثمنوا كذلك الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمنظمات دون الإقليمية لمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء الصراع.

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