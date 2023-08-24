اشتية يستقبل المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في رام الله، اليوم الخميس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين ستيفان إيمبلاد، وفريق عمله، حيث بحثا تحضيرات اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الشهر المقبل في نيويورك.وشدد رئيس الوزراء على أن اجتماع المانحين يجب أن يخرج بنتائج جادة وآليات عمل ويحمل إسرائيل مسؤولية أفعالها، والتأكيد على أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب فلسطين.كما وضع رئيس الوزراء، الضيف في صورة سير العمل بتنفيذ أجندة الإصلاح الإداري، لا سيما فيما يخص تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الحكومي، معربا عن تقديره للشراكة المستمرة بين الحكومة والبنك الدولي.