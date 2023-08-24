شؤون فلسطينية

غزة: التشريعي يعقد جلسة استماع لرئيس بلدية الزوايدة

غزة: التشريعي يعقد جلسة استماع لرئيس بلدية الزوايدة
رام الله - دنيا الوطن
️عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالتشريعي، بغزة، جلسة استماع لرئيس بلدية الزوايدة، بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير؛ لمعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بالبلدية.

وحضر الجلسة مقرر اللجنة النائب المستشار أ. محمد فرج الغول، والنواب الأعضاء د. جميلة الشنطي، ود. سالم سلامة.

وناقشت الجلسة شكاوى المواطنين التي تخص بلدية الزوايدة.

كما ناقشت الشوارع التنظيمية والهيكلية التي تقع ضمن نفوذ البلدية، وارتدادات الشوارع وما يتعلق بها من مشاكل تواجه المواطنين.

واستعرض رئيس بلدية الزوايدة والوفد المرافق له ارتدادات الشوارع وفقاً للتنظيم الهيكلي لها وما يرد عليها من تظلمات.

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