مصدر مصري: القاهرة لم تطلب من الفصائل الفلسطينية التوقيع على اتفاق هدنة

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر مصري رفيع المستوى، تفاصيل الجهود المصرية لعدم التصعيد في الأراضي الفلسطينية، مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية.ونفى المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن تكون القاهرة قد طلبت من أي طرف من الفصائل الفلسطينية، التوقيع على هدنة أو وقف إطلاق نار.وأكد المصدر، أن دور مصر، العمل على تحقيق الهدوء، وحث الأطراف على عدم التصعيد، نافياً أن نقلها (مصر) لرسائل من إسرائيل، أو الضغط على الفصائل الفلسطينية.وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مصر طلبت من حركتي (حماس) و (الجهاد الإسلامي)، التوقيع على اتفاق تدخلها في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي نفاه المصدر المصري.