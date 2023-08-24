الاقتصاد تحظر تسويق حمص وسلطات إسرائيلية ملوثة





رام الله - دنيا الوطنحظرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إدخال وتسويقحمص وسلطات إسرائيلية تحمل العلامة التجارية "العثماني" إلى السوق الفلسطيني، نظراً لاحتوائها على بكتيريا ليستيريا "مونوسايتوجينس" تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.وباشرت طواقم الوزارة سحب أصناف منتجات الشركات الإسرائيلية المذكورة، من السوق والتي تحمل تواريخ إنتاج الـ 23 تموز/يوليو وتاريخ انتهاء السادس من أيلول/سبتمبر، علاوة على إخطار التجار بعدم بيعها إلى المواطنين تحت طائلة المسؤولية القانونية.وحذرت الوزارة المواطنين من شراء واستهلاك هذه الأصناف والاعتماد بالدرجة الأولى على المنتجات الفلسطينية التي تتميز بالجودة العالية وتخضع لرقابة وفحوصات دورية، وتلبي الاشتراطات الصحية.ومن الجدير ذكره أن وزارة الاقتصاد سحبت خلال العام الجاري عددا من المنتجات "الإسرائيلية" بعد اكتشف وجود سالمونيلا فيها مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطن.