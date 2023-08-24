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الأردن يُصدر 6000 جواز سفر للمقدسيين منذ منتصف الشهر الماضي

الأردن يُصدر 6000 جواز سفر للمقدسيين منذ منتصف الشهر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
منذ إدخال الخدمة الجديدة في الـ15 من تموز/يوليو الماضي، أصدر الأردن 6000 جواز سفر لأول مرة لأبناء القدس.

قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، في تصريح لقناة (المملكة)، إن إجمالي الخدمات الأخرى المقدمة للمقدسيين منذ عام 2019، أكثر من 70 ألف معاملة.

وقال الداوود: إن مكاتب البريد أنجزت 5161 حركة تفعيل للهوية الرقمية، من خلال بصمة العين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي منذ الـ8 من تموز/يوليو الماضي.

وعن بيانات النصف الأول من العام الحالي، أوضح الداوود، أن إجمالي عدد الطرود وصل إلى 1119963 موزعة على، 670946 طردا خارجيا، و449017 طردًا داخليا.

أما بشأن تفعيل خدمة توصيل مخرجات الخدمات الحكومية الإلكترونية، فبلغ عدد حركات تجديد جواز السفر، 60 حركة يوميا، وبإجمالي حركات وصل إلى 7500 حركة.

وأكد الداوود، أن البريد الأردني يعمل على التوسع في خدماته من خلال التوسع في خدمة الشمول المالي، وتوسيع التعاون مع شركات القطاعات الخاصة لزيادة الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، والعمل بتعميم رئاسة الوزراء في حصرية توصيل البعائث التي تقل وزنها عن 31 كغم من قبل شركة البريد الأردني، إلى جانب توسيع التعاون مع القطاع الحكومي، والتوسع في بعائث التجارة الإلكترونية والبريد السريع والطرود.

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