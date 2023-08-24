رغم استمرار مطاردته.. الاحتلال يقوم بأخذ قياسات منفذ عملية حوارة السبت الماضي

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن منفذ عملية حوارة السبت الماضي، من عائلة بني فضل، ويقع منزله في عقربا قرب نابلس.

وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قياسات منزل منفذ عملية حوارة، التي نفذها فلسطيني السبت الماضي، بالرغم من استمرار مطاردته منذ خمسة أيام.









وأشارت إلى أن هذه الخطوة "غير عادية" حيث أنه لم يتم بعد اعتقاله، ومطارته مستمرة منذ خمسة أيام.



ووفق ما نقلت قناة (كان)، فإن قوات الجيش وحرس الحدود قامت الليلة الماضية، بأخذ قياسات منزل منفذ عملية حوارة التي أدت لمقتل إسرائيلييْن، وهما شاي نيجركر وابنه أفيعاد.