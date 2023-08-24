دولي

هآرتس: إسرائيل هاجمت سوريا 25 مرة منذ بداية العام الجاري

هآرتس: إسرائيل هاجمت سوريا 25 مرة منذ بداية العام الجاري
خلال قصف إسرائيلي على سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت تقارير اليوم الخميس، بأن إسرائيل هاجمت سوريا 25 مرة منذ بداية العام الجاري.

ووفق صحيفة (هآرتس)، فإن 18 من هذه الهجمات، نفذت من الجو وسبعة  من الأرض،  وتم خلالها ضرب 60 هدفًا في جميع أنحاء سوريا قتل فيها 61 شخصًا.

وأشارت إلى أنه تم قصف دمشق 12 مرة، القنيطرة 6 مرات، وحمص 3 مرات، وحلب 3 مرات، وطرطوس مرتين.

يشار إلى أن إسرائيل كثفت هجماتها الجوية على سوريا خلال هذا العام، وذلك حسب ما تنقل وكالة الأنباء السورية (سانا).

ولا تُعلق حكومة الاحتلال بشكل رسمي عادة على هذه الأخبار.

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