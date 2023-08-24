مجدلاني يشيد بصمود أبناء القدس ومؤسساتها وشبابها بمواجهة الاحتلال وتعزيز طابعها الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، أهمية بناء شراكات حقيقية مع الجمعيات في القدس لإسنادها وتعزيز امكانياتها لضمان صمودها واستمراريتها لخدمة الفئات المحتاجة والمهمشة، خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا من سياسات التهجير القسري العنصرية والممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة القدس .وأثنى مجدلاني على الجهد الذي تبذله مؤسسات القدس بشكل عام وجمعية زهرة المدائن لتنمية وتطوير المجتمع بشكل خاص، مؤكداً أن هذه الجهود موضع احترام وتعزز صمود المواطن الفلسطيني واهمية المخيمات الصيفية في التثقيف الوطني للأجيال في ظل محاولات الاحتلال لتهويد التعليم في القدس.وأضاف د. مجدلاني خلال تخريج مشرفي المخيمات الصيفية " القدس أحلى14" لجمعية زهرة المدائن لتنمية وتطوير المجتمع المقدسية ، في مكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله اليوم الخميس، أن مدينة القدس تتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال،وفي ظل الظروف والتحديات المصيرية التي تواجه شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، ولا رهان إلا على شعبنا وإرادته الوطنية في مواجهة الاحتلال والمشاريع التصفوية التي تستهدف النيل من حقوقنا وثوابتنا الوطنية .وأشار أن الشباب يشكلون أساس المستقبل وإرادتهم رافعة للوطن، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والحرص على تهيئة المناخ المناسب لتطوير مهاراتهم واستثمار إمكانياتهم، وفلهم دوري حيوي في المجتمع الفلسطيني وتحديدا في العاصمة القدس ، فهم الطليعة التي تتصدى لكافة محاولات الاحتلال لتهويد المدينة وتغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي.وأكد د. مجدلاني، على أهمية وضرورة تعزيز التواجد الفلسطيني في مدينة القدس العاصمة، وخصوصا في البلدة القديمة التي يحاول ويعمل الاحتلال على خنقها وتغيير الطابع الديموغرافي لها بحملة شرسة.ومن جانبه قال أشرف الرجبي رئيس الجمعية، إن هذه المخيمات كفيله ببناء قدرات الاطفال النفسية والاجتماعية، وبناء المواهب لهم. مؤكداعلى أهمية هذه المخيمات في تعريف الأطفال بمجالات إبداعية وغير تقليدية، واكتشاف المواهب والإبداعات لدى الاطفال، واستغلال طاقاتهم الايجابية وإظهارها بواسطة الفنون، إضافة لتطوير قدراتهم في المجالات التكنولوجية والإبداعية.وتابع الرجبي تعمل زهرة المدائن على توفير بيئة أمنة للأطفال خلال عطلتهم المدرسية؛ لإكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال الفعاليات وورشات العمل التدريبية.وأشار أن الهدف من عمل المخيمات الصيفية في القدس هو الحفاظ على الهوية الفلسطينية والتي يحاول الاحتلال طمسها .ومن جانبها تقدمت المشرفة كندا خالد شويكي بكلمة باسم المشرفين بالشكر والتقدير للدكتور أحمد مجدلاني على رعايته ودعمه لجمعية زهرة المدائن و للمخيمات الصيفية التي تنظمها، متحدثة عن تجربة مخيم القدس أحلى والعمل مع الأطفال في ظل ظروف صعبة تمر بها العاصمة القدس ، وتنمية الروح المقدسية لدى المشاركين .كما شكرت رئيس الجمعية اشرف الرجبي على كافة التحضيرات والاعداد، ومسؤول اللجنة الثقافية منصور أبو غربية في الجمعية على كافة جهوده ومتابعته لانجاح اعمال المخيم .وفي الختام قام د. مجدلاني، ورئيس الجمعية الرجبي ، والمدير التنفيذي للجمعية نور حمد ، وأعضاء اللجنة المركزية للجبهة حسني شيلو واحسان نصر، والسيد اسماعيل السراج ، الجمعية بتوزيع الشهادات على المشاركين،كما كرمت الجمعية د. مجدلاني بدرع لجهوده في انجاح فعاليات المخيمات الصيفية، ورئيس الجمعية اشرف الرجبي .