شؤون فلسطينية

الوزير غنيم: نفذنا العديد من التدخلات لتحسين الوضع المائي في محافظة جنين

الوزير غنيم: نفذنا العديد من التدخلات لتحسين الوضع المائي في محافظة جنين
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة المياه، الوزير مازن غنيم، إن سلطة المياه تعمل بوتيرة متسارعة لتحسين الوضع المائي في جنين المنكوبة، التي تشهد اعتداءات وهجمات متكررة من الاحتلال طالت جميع مناحي الحياة، بما فيها المياه.

وأكد غنيم، خلال لقائه رئيس بلدية جنين نضال عبيدي في مقر البلدية، أن جهود سلطة المياه تركزت دوما على تحسين الوضع المائي في محافظة جنين بشكل عام، والتي تعد من المحافظات الأكثر فقرا مائيا، من خلال العديد من البرامج والمشاريع التي تم انهاؤها حديثا وساهمت بتحسين الوضع المائي أو جارٍ العمل على إطلاقها وتنفيذها .

كما بحث اللقاء، عددا من القضايا والتحديات التي يتوجب على البلدية العمل على حلها، بما يشمل معالجة التعديات على مرافق المياه والبنية التحتية، وضرورة ملاحقة المعتدين للحفاظ على الخطوط والشبكات، وضمان الحفاظ على كميات المياه المتوفرة وتوزيعها بعدالة على المواطنين للتخفيف من نقص المياه.

كما تناول اللقاء، قضية الديون المستحقة للبلدية، وضرورة تحسين عملية الجباية من خلال وضع آليات مناسبة للتحصيل والتسديد لضمان ديمومة الخدمة، إضافة إلى مناقشة تطوير البنية التحتية.

وتم الاتفاق على متابعة عدد من القضايا بما يسهم في تحسين الوضع المائي، بما يشمل أن تقوم لجنة من سلطة المياه بمعالجة الديون وتقييم مصادر المياه، لتحسين كميات مياه الشرب.

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