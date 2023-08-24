عربي

الأردن: مشروع الربط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيز النفاذ بأقل من شهر

الأردن: مشروع الربط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيز النفاذ بأقل من شهر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، تأكيده على المضي قُدُماً في مشاريع التّعاون الثُّنائي بين الأردن والعراق، وفي مقدِّمتها مشروع الرَّبط الكهربائي.

وأضاف بأنه من المتوقَّع أن يدخل هذا المشروع، حيِّز النَّفاذ خلال أقلِّ من شهر؛ بعد استكمال البُنى التحتيَّة الخاصَّة به.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الدَّاخليَّة العراقي عبد الأمير كامل الشمَّري، وفق ما نقل موقع قناة (المملكة).

وأكَّد الخصاونة خلال اللِّقاء الذي حضره وزير الدَّاخليَّة مازن الفرايَّة مكانة العراق في قلب ووجدان الملك عبدالله الثَّاني والأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد، والأردنيين، مشيداً بالعلاقات الأخويَّة التي تجمع بين البلدين ومؤكِّداً الحرص المستمرّ على تعزيزها في مختلف المجالات.

وطلب الخصاونة من وزير الدَّاخليَّة العراقي نقل تحيَّاته إلى نظيره العراقي محمد شياع السُّوداني.

كما أكَّد أهميَّة تدعيم آليَّة التَّعاون الثُّلاثي التي تجمع الأردن والعراق ومصر؛ وضرورة البدء بتنفيذ مشروعات استراتيجيَّة ضمن هذه الآليَّة كمشروع المدينة الاقتصاديَّة على الحدود بين البلدين ومشروع أنبوب النِّفط بين البصرة والعقبة، مؤكِّداً أنَّ لهذه المشروعات ضرورة استراتيجيَّة وعوائد وفوائد كبيرة على الدُّول الثَّلاث.

ولفت الخصاونة إلى أهميَّة التَّعاون والتَّنسيق الذي يجري بين البلدين في مجال مكافحة تهريب المخدِّرات والأسلحة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهميَّة إجراء أي ترتيبات ضروريَّة في هذا المجال والتَّنسيق مع دول الجوار التي تعاني تحدِّيات مماثلة كسوريا الشَّقيقة.

وأكَّد الخصاونة في هذا الصَّدد أنَّ الأردن لن يتهاون في التَّعامل مع أيِّ مخاطر من هذا النَّوع، وسيتَّخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حدوده وأمنه ومواطنيه.

بدوره، نقل الشمَّري تحيَّات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السُّوداني إلى الخصاونة، مؤكِّداً الجديَّة والحرص على تعزيز التَّعاون بين البلدين في مختلف المجالات، سواءً على المستوى الثُّنائي أو في إطار آليَّة التَّعاون الثُّلاثي.

وأعرب وزير الدَّاخليَّة العراقي عن سعادته بالنَّتائج التي تمخَّضت عنها زيارته إلى الأردن، التي تخلَّلها توقيع مذكَّرة للتّعاون الأمني، وإجراء زيارات ولقاءات مع عدد من الجهات لتعزيز سُبُل التَّعاون وتبادل الخبرات، مبدياً الحرص على الاستفادة من تجارب هذه الجهات في تطوير مجالات العمل في بعض المؤسَّسات العراقيَّة، حيث أبدى الخصاونة استعداد الحكومة إلى رفد الجانب العراقي بالخبرات والتَّجارب والتَّعاون الكامل في هذا المجال.

وحضر اللِّقاء القائم بأعمال السَّفارة العراقيَّة لدى المملكة منيف علي حسين.

أخبار ذات صلة

الأردن: مشروع الربط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيز النفاذ بأقل من شهر

الأردن: مشروع الربط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيز النفاذ بأقل من شهر

السودان: ظهور نادر للبرهان في مواقع عسكرية بأم درمان

السودان: ظهور نادر للبرهان في مواقع عسكرية بأم درمان

السيسي يُعلق على قبول مصر في مجموعة بريكس

السيسي يُعلق على قبول مصر في مجموعة بريكس

بريكس تدعو ست دول لعضويتها من بينها ثلاث دول عربية

بريكس تدعو ست دول لعضويتها من بينها ثلاث دول عربية

الجيش اللبناني: مصرع جنديين جراء سقوط مروحية عسكرية

الجيش اللبناني: مصرع جنديين جراء سقوط مروحية عسكرية

السودان: إلغاء جواز سفر حميدتي.. والجيش يؤكد سيطرته على معسكر المدرعات

السودان: إلغاء جواز سفر حميدتي.. والجيش يؤكد سيطرته على معسكر المدرعات

الأردن: مصرع أربعة أشخاص بمحطة تنقية مياه في مخيم الزعتري

الأردن: مصرع أربعة أشخاص بمحطة تنقية مياه في مخيم الزعتري

العاهل الأردني يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

العاهل الأردني يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تمديد توقيف الأسير ماهر الاخرس مدة سبعة أيام بذريعة استكمال التحقيق

تمديد توقيف الأسير ماهر الاخرس مدة سبعة أيام بذريعة استكمال التحقيق

اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2022

تتويجاً لإنجازاتهم البحثية.. جامعة النجاح الوطنية تكرّم الفائزين بجوائز البحث العلمي عن العام 2022

تتويجاً لإنجازاتهم البحثية.. جامعة النجاح الوطنية تكرّم الفائزين بجوائز البحث العلمي عن العام 2022

الخارجية: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا يستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن

الخارجية: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا يستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن

مجلس الإفتاء: المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي يخص المسلمين دون سواهم

مجلس الإفتاء: المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي يخص المسلمين دون سواهم

الإحصاء يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة خلال تموز الماضي

الإحصاء يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة خلال تموز الماضي

المرور بغزة: 11 إصابة في 23 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: 11 إصابة في 23 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

رابطة علماء الأنثروبولوجيا في أميركا اللاتينية تعتبر إسرائيل دولة &quot;أبارتهايد&quot;

رابطة علماء الأنثروبولوجيا في أميركا اللاتينية تعتبر إسرائيل دولة "أبارتهايد"

منوعات

صورة: ياسمين صبري تكشف عن هوايتها المخفية

صورة: ياسمين صبري تكشف عن هوايتها المخفية

جوري بكر توجّه لجمهورها رسالة غامضة.. ماذا قالت؟

جوري بكر توجّه لجمهورها رسالة غامضة.. ماذا قالت؟

بالصور: درة تستعرض أنوثتها بفستان جريء على شاطئ البحر

بالصور: درة تستعرض أنوثتها بفستان جريء على شاطئ البحر

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

عربي

السيسي يُعلق على قبول مصر في مجموعة بريكس

السيسي يُعلق على قبول مصر في مجموعة بريكس

بريكس تدعو ست دول لعضويتها من بينها ثلاث دول عربية

بريكس تدعو ست دول لعضويتها من بينها ثلاث دول عربية

الجيش اللبناني: مصرع جنديين جراء سقوط مروحية عسكرية

الجيش اللبناني: مصرع جنديين جراء سقوط مروحية عسكرية

السودان: إلغاء جواز سفر حميدتي.. والجيش يؤكد سيطرته على معسكر المدرعات

السودان: إلغاء جواز سفر حميدتي.. والجيش يؤكد سيطرته على معسكر المدرعات