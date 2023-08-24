تمديد توقيف الأسير ماهر الاخرس مدة سبعة أيام بذريعة استكمال التحقيق
أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقرير لها صدر عصر اليوم الخميس ووفقا لمحاميها ثائر مصالحة، أن سلطات الاحتلال مددت توقيف الأسير ماهر الأخرس والمستمر في إضرابه عن الطعام لليوم الثاني على التوالي لمدة سبعة أيام بذريعة استكمال التحقيق معه.
وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالأسلحة والآليات العسكرية قد اقتحمت بلدة سيلة الظهر وحاصرت منزل الأخرس قبل أن تعتقله واقتادته إلى مراكز التحقيق.
يشار إلى أنّ الأسير الأخرس خاض في السادس من نوفمبر من العام 2020 إضرابًا عن الطعام استمر 103 أيام متواصلة.
يشار إلى أنّ الأسير الأخرس خاض في السادس من نوفمبر من العام 2020 إضرابًا عن الطعام استمر 103 أيام متواصلة.
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