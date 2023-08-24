دولي

هل زُرعت عبوة ناسفة في طائرة قائد فاغنر؟

هل زُرعت عبوة ناسفة في طائرة قائد فاغنر؟
من حطام الطائرة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن السلطات الأمنية تحقق في فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة الخاصة، التي تحطمت مساء الأربعاء، وكان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد مجموعة (فاغنر)، يفغيني بريغوجين.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية نقلاً عن مصادر أمنية أنه "يجرى التحقق من فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة، وسط محدودية دائرة الأشخاص الذين كان يمكنهم تثبيتها".

وكانت طائرة (Embraer Legacy) خضعت لعمليات صيانة على مدى 10 أيام سبقت رحلتها الأخيرة، وفق ما جاء على موقع (سكاي نيوز) عربية.

وعشية الحادث، طار مساعد ربان الطائرة رستم كريموف لاستقلال الطائرة بعد الصيانة والعودة بها إلى سان بطرسبورغ، وذلك مع مجموعة من الركاب، من بينهم بريغوجين وديميتري أوتكين، مؤسس (فاغنر).

وأوضحت: "لا يمكن استبعاد زرع المتفجرات على متن الطائرة في موقف الإصلاح"، مشيرة إلى أن هناك "فرضية زرع العبوة الناسفة ضمن حجرة إحدى عجلات الهبوط قائمة".

وقالت المصادر الروسية إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجاراً وقع في إحدى العجلات في الهواء، مما أسفر عن سقوط أحد أجنحة الطائرة". 

وتابعت: "نتيجة الانفجار وانخفاض الضغط غاب جميع من كانوا على متن الطائرة عن وعيهم بشكل فوري، مما منع الطاقم من الإبلاغ عن حالة الطوارئ".

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