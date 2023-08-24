اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2022













رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2022، وذلك خلال استقباله رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، في رام الله.واستعرض اللقاء أداء الهيئة خلال العام الماضي، فضلاً عن تسليط الضوء على الخطط المستقبلية لتطوير أدائها.وبحث اشتية والضيوف مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاع التقاعد والخدمة المدنية، وتطورات تعديل مجلس الوزراء لقانون الخدمة المدنية وآليات تنفيذه، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين وتطوير قطاع الخدمة المدنية، وتعزيز فاعليته.وثمّن رئيس الوزراء جهود مجلس إدارة هيئة التقاعد، مؤكداً ضرورة الحفاظ على استقرارها واستدامتها واستمرار التنسيق مع مؤسسات القطاع العام لتحقيق التطوير والتحسين المستمرين.وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الدكتور طارق أسعد الحاج، والدكتور موسى أبو زيد، والسيد عبد الجبار سالم، والسيد ضرار طوقان.