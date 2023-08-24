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السودان: ظهور نادر للبرهان في مواقع عسكرية بأم درمان

السودان: ظهور نادر للبرهان في مواقع عسكرية بأم درمان
البرهان خلال تجوله بين الجنود - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مقطع فيديو، يظهر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان، غرب الخرطوم.

وفي الفيديو بدا البرهان بخير وكان يرتدي قميصاً وبنطالاً مموهين، وهو يتجول بين الجنود الذين حيوه بحرارة، داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان.

وقال البرهان موجهاً حديثه لمجموعة من الجنود "نحن نقاتل لا من أجل جهة أو فئة، وأنا هنا أنقل لكم تحيات القيادة العامة"، مضيفاً: "ما نقوم به هو ليطمئن الناس أن هناك رجالًا في الجيش".

ومنذ قرابة شهر، شهدت قاعدة وادي سيدنا هجوماً عنيفاً من قبل قوات الدعم السريع، باستخدام مسيرات، بحسب وسائل إعلام سودانية.

كذلك تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) شريطاً قصيراً للبرهان داخل قاعدة جبل سركاب بالمنطقة نفسها، وسط تهليل الجنود وصياحهم "الله أكبر".

 

كما تداول المستخدمون صوراً لقائد الجيش السوداني مع مدنيين يجلسون عند إحدى بائعات القهوة والشاي في الصباح الباكر.

ونُشرت هذه المقاطع والصور فيما تزعم فيه قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب، أنها تحاصر القيادة العامة للجيش حيث يتواجد البرهان.

ومع استمرار القتال تدهور الوضع الصحي، حيث حذرت الجهات الإغاثية من اقتراب البلاد أكثر فأكثر من كارثة صحية شاملة، حيث يشكل فصل الأمطار الراهن تهديداً كبيراً لغالبية المناطق المكتوية بجحيم النزاع.

ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/ أبريل الماضي، أسفرت المعارك المسحلة عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

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