شؤون فلسطينية

قلقيلية: منع دخول شاحنة إسرائيلية محملة بنفايات إطارات سيارات تالفة

قلقيلية: منع دخول شاحنة إسرائيلية محملة بنفايات إطارات سيارات تالفة
منع دخول شاحنة إسرائيلية محملة بنفايات إطارات سيارات تالفة إلى قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
منعت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية في محافظة قلقيلية، شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بإطارات سيارات تالفة من دخول المدينة.

وقالت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الخميس، إنه "تم ضبط الشاحنة بالتعاون مع الضابطة الجمركية أثناء محاولة دخولها محافظة قلقيلية، وتم إعداد محاضر الضبط والتقرير الفني حسب الأصول، وإعادتها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة".

وثمنت سلطة جودة البيئة جهود الضابطة الجمركية وجميع الشركاء في ملاحقة مهربي النفايات إلى الأراضي الفلسطينية، داعية جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عملية تهريب للنفايات، لما في ذلك من ضرورة وطنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق بيئتنا، والتواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة أو بالاتصال على جهاز الضابطة الجمركية وجهاز شرطة البيئة.

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