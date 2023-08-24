شؤون فلسطينية

تتويجاً لإنجازاتهم البحثية.. جامعة النجاح الوطنية تكرّم الفائزين بجوائز البحث العلمي عن العام 2022

تتويجاً لإنجازاتهم البحثية.. جامعة النجاح الوطنية تكرّم الفائزين بجوائز البحث العلمي عن العام 2022
جامعة النجاح الوطنية تكرّم الفائزين بجوائز البحث العلمي عن العام 2022
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية وبحضور الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، كرّمت جامعة النجاح الوطنية يوم الأربعاء الموافق 23 آب/ أغسطس 2023، باحثيها الفائزين بجوائز البحث العلمي عن العام 2022 والتي تقدّمها عمادة البحث العلمي في الجامعة بشكل سنوي، حيث أُقيم حفل التكريم في مدرج كلية القانون في الحرم الجامعي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد السلام الخياط، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور نضال دويكات، نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، ود. سائدة عفونة، مساعد الرئيس لشؤون الرقمنة والتعلم الإلكتروني، والأستاذ الدكتور إسماعيل وراد، عميد البحث العلمي في الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وباحثيها، ومدراء الدوائر والأقسام في الجامعة.

وبارك أ.د. زيد للباحثين إنجازاتهم، وأشار بأن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة الاستراتيجيات التي تضعها الجامعة للنهوض بالبحث العلمي. وأكد حرص الجامعة على استثمار الموارد كافة لإيجاد أفضل بيئة بحثيّة رائدة مهيّئة للنهوض بواقع البحث العلمي الفلسطيني، كتوفير المختبرات، والمراكز البحثيّة، والشراكات الدوليّة، ومضاعفة موازنة جوائز البحث العلمي، والاشتراك في منصّات عالميّة مثل Clarivate (Web of Science) ، و SciFinder، والإعلان عن جوائز النشر في Nature وScience وغيرها.

وعن إنجازات الجامعة البحثية قال سعادته: "تسير الجامعة بتسارعٍ غير مسبوق في مجال الإنتاج البحثي، فقد وصل عدد الأبحاث الصادرة عن جامعة النجاح المبوّبة في قاعدة البيانات العالميّة "سكوبس" لغاية يومنا هذا إلى 4,335 بحثاً، بما يشكّل حوالي ثلث الإنتاج البحثي في فلسطين، وتم نشر 610 أبحاث خلال العام 2022 في قاعدة بيانات "سكوبس"، بنسبة تزايد سنويّة بلغت حوالي 19% عن العام السابق، وسجّلت الجامعة خلال العام الحالي (2023) لغاية تاريخه حوالي 405 أبحاث، إضافة لبعض باحثي الجامعة الذين صنفوا ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، وضمن أفضل خبراء العالم وفقاً لموقع ExpertScape العالمي، وAD Scientific Index، وغيرها.

من جهته رحب أ.د. وراد بالباحثين المميزين والحضور كافة، وأكد أهمية هذا التكريم الذي يأتي تتويجاً للإنجازات البحثية لأبناء الجامعة في مختلف المجالات، وتشجيعاً لهم للارتقاء بالبحث العلمي. ووجه شكره لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل للبحث العملي رغم قلة الموارد والإمكانيات. 

وفي ختام الحفل جرى تكريم أكثر من 170 باحث وباحثة والفائزين بجوائز الإنتاج البحثي، وجائزة اللائحة المنظمة لمكافآت التميز البحثي وجودة النشر، وجائزة الأبحاث المستلة، وجائزة البنك الإسلامي الفلسطيني-الدورة الثامنة، وجائزة أفضل كلية وقسم/دائرة علمية وإنسانية في البحث العلمي.

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