غزة: شركة توزيع كهرباء تصدر تنويهاً للمواطنين في محافظة شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع كهرباء، اليوم الخميس، تنويهاً للمواطنين في محافظة شمال قطاع غزة، حول فصل خط جباليا لعدة ساعات بسبب أعمال صيانة.وقالت الشركة، أنه "سيتم فصل خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال يوم الخميس المقبل الموافق 31 آب/ أغسطس 2023، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر (9:00- 16:00) بسبب أعمال صيانة سيتم إجرائها في محطة التحويل الرئيسية بمدينة المجدل، علماً بأن قدرة الخط (12) ميجاوات".وأضافت: "لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة".