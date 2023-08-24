قيادي بحماس: محاولات تعطيل إجراء الانتخابات المحلية في غزة لن تنجح

رام الله - دنيا الوطنقال زكريا أبو معمر، عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة إن حركته حريصة على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المحلية، وإن "كل محاولات التسويف والتعطيل لن تنجح".وأكد أبو معمر، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن حركة (حماس) تريد إجراء الانتخابات المحلية، "وهذا مطلب وطني أجمعت عليه الفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وقوى وشخصيات مجتمعية وأهلية في لقاء الاثنين 14 آب/ أغسطس الجاري".وتابع أن "لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بوضوح أنها جاهزة لإجراء الانتخابات، وتنتظر قراراً من الجهة المخولة بهذا القرار وهي حكومة اشتية في رام الله"، موضحاً أنه "لا شيء يحول أمام إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة إلا صدور القرار الذي طالبت به لجنة الانتخابات المركزية، وليس شيئا آخر".وحول تصريحات وزير الحكم المحلي مجدي الصالح التي قال فيها إن الإعلان عبر الإعلام لا يعكس جاهزية وإنه يجب إرسال رسالة وفق القانون، قال أبو معمر إن "حركة حماس ليست بصدد أي مناكفات، وأن القانون واضح تماماً ومواده صريحة".