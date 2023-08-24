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السيسي يُعلق على قبول مصر في مجموعة بريكس

السيسي يُعلق على قبول مصر في مجموعة بريكس
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قبول مصر، اليوم الخميس، في مجموعة (بريكس) رفقة خمس دول، وهي السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا، وذلك عقب اجتماع للمجموعة في جنوب إفريقيا.

وقال السيسي في بيان له: "أثمن إعلان تجمع (بريكس) عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف، أننا نتطلع للتعاون أيضاً "مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، قال صباح اليوم، إن مجموعة دول (بريكس) قررت دعوة ست دول لعضويتها، وهي السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة جدول أعمال قمة، والتي عقت في جوهانسبورغ أكبر مدن جنوب أفريقيا، على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم، وفق ما جاء على موقع (العربية نت).

وتضم مجموعة (بريكس)، روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتشكل مساحة دولها ربع مساحة اليابسة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40% من سكان الأرض.

ورغم إبداء الدول الأعضاء في (بريكس) دعمها سابقاً لتوسعة التكتل كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.

وستبدأ عضوية الدول الجديدة التي ستنضم إلى مجموعة (بريكس) اعتبارا من الأول  من كانون الثاني/ يناير 2024. وقال الأعضاء إن "مجموعة أكبر يمكن أن تساعد في مواجهة هيمنة مجموعة السبع على الشؤون العالمية".

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