شؤون فلسطينية

بشارة: إنجاز جديد في قضية مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قيمتها مليار دولار

بشارة: إنجاز جديد في قضية مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قيمتها مليار دولار
شكري بشارة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن شكري بشارة، وزير المالية، اليوم الخميس، عن تحقيق إنجاز جديد في ملف القضايا المرفوعة على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في الولايات المتحدة الأميركية والمتمثل في إسقاط قضية (Levine).

وأوضح بشارة، في تصريح صحفي، أن "قضية (Levine) سُجلت في المحاكم الأميركية عام 2021، إذ طالب المدعون بتعويضات قيمتها مليار دولار، بادعاء مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن عملية تمت في القدس عام 2014".

وأضاف أن "الإنجاز القانوني تحقق رغم مساندة الإدارة الأميركية لموقف المدعين"، وتقدم بشارة بالشكر إلى فريق المحامين الذي يقوم بالدفاع عن موقف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ونجاحهم حتى اللحظة في دحض 30 حكماً قضائياً خلال السنوات الماضية، وإسقاط قضايا مرفوعة ضدهما بما لا يقل عن 4.5 مليار دولار من المطالبات القضائية.

أخبار ذات صلة

غزة: شركة توزيع كهرباء تصدر تنويهاً للمواطنين في محافظة شمال القطاع

غزة: شركة توزيع كهرباء تصدر تنويهاً للمواطنين في محافظة شمال القطاع

قيادي بحماس: محاولات تعطيل إجراء الانتخابات المحلية في غزة لن تنجح

قيادي بحماس: محاولات تعطيل إجراء الانتخابات المحلية في غزة لن تنجح

الخارجية: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا يستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن

الخارجية: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا يستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن

بشارة: إنجاز جديد في قضية مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قيمتها مليار دولار

بشارة: إنجاز جديد في قضية مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قيمتها مليار دولار

مجلس الإفتاء: المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي يخص المسلمين دون سواهم

مجلس الإفتاء: المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي يخص المسلمين دون سواهم

الإحصاء يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة خلال تموز الماضي

الإحصاء يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة خلال تموز الماضي

ماذا سيناقش اجتماع ثوري فتح مساء اليوم برئاسة الرئيس عباس؟

ماذا سيناقش اجتماع ثوري فتح مساء اليوم برئاسة الرئيس عباس؟

شهيد وإصابة بحالة خطيرة جراء انفجار داخل موقع للمقاومة وسط القطاع

شهيد وإصابة بحالة خطيرة جراء انفجار داخل موقع للمقاومة وسط القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا يستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن

الخارجية: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا يستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن

مجلس الإفتاء: المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي يخص المسلمين دون سواهم

مجلس الإفتاء: المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي يخص المسلمين دون سواهم

الإحصاء يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة خلال تموز الماضي

الإحصاء يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة خلال تموز الماضي

المرور بغزة: 11 إصابة في 23 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: 11 إصابة في 23 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

رابطة علماء الأنثروبولوجيا في أميركا اللاتينية تعتبر إسرائيل دولة &quot;أبارتهايد&quot;

رابطة علماء الأنثروبولوجيا في أميركا اللاتينية تعتبر إسرائيل دولة "أبارتهايد"

نابلس: الاحتلال يواصل حصار بلدة عقربا لليوم الخامس على التوالي

نابلس: الاحتلال يواصل حصار بلدة عقربا لليوم الخامس على التوالي

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

منوعات

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

بعد مقارنته محمد رمضان بالعندليب.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يُهاجم شريف خيرالله

بعد مقارنته محمد رمضان بالعندليب.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يُهاجم شريف خيرالله

زوجة أحمد السقا تكشف عن تعاونها مع الملكة رانيا وسر عملها كمذيعة

زوجة أحمد السقا تكشف عن تعاونها مع الملكة رانيا وسر عملها كمذيعة

جومانا مراد تكشف كواليس عملها مع محمد رمضان

جومانا مراد تكشف كواليس عملها مع محمد رمضان

عربي

السيسي يُعلق على قبول مصر في مجموعة بريكس

السيسي يُعلق على قبول مصر في مجموعة بريكس

الجيش اللبناني: مصرع جنديين جراء سقوط مروحية عسكرية

الجيش اللبناني: مصرع جنديين جراء سقوط مروحية عسكرية

السودان: إلغاء جواز سفر حميدتي.. والجيش يؤكد سيطرته على معسكر المدرعات

السودان: إلغاء جواز سفر حميدتي.. والجيش يؤكد سيطرته على معسكر المدرعات

الأردن: مصرع أربعة أشخاص بمحطة تنقية مياه في مخيم الزعتري

الأردن: مصرع أربعة أشخاص بمحطة تنقية مياه في مخيم الزعتري