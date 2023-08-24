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الإحصاء يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة خلال تموز الماضي

الإحصاء يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق بالضفة خلال تموز الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح الجهاز المركزي للإحصاء، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعا طفيفاً نسبته 0.05% خلال شهر تموز/ يوليو 2023 مقارنة بشهر حزيران/ يونيو، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.10 مقارنة بـ120.04 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.10%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تموز 2023 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.03% خلال شهر تموز 2023 مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.16 مقارنة بـ119.12 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.06%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.22%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تموز 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

ولفت الإحصاء إلى أن أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية سجلت انخفاضا مقداره 0.12% خلال شهر تموز 2023 مقارنة بشهر حزيران، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 119.63 مقارنة بـ119.78 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.20%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.18%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تموز 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضا طفيفا مقداره 0.07% خلال شهر تموز مقارنة بشهر حزيران، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 116.47  مقارنة بـ116.55 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.09%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا طفيفا مقداره 0.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعا نسبته 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تموز مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.13% خلال شهر تموز مقارنة بشهر حزيران، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 128.82 مقارنة بـ128.99 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضا مقداره 0.33%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 120.48 مقارنة بـ120.89 خلال الشهر السابق، وسجلت أسعار شبكات المياه انخفاضا طفيفا مقداره 0.05%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 132.62 مقارنة بـ132.68 خلال الشهر السابق.

انخفاض طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية انخفاضا طفيفا مقداره 0.04% خلال تموز 2023 مقارنة بحزيران، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.33 مقارنة بـ115.38 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

ونوه الإحصاء إلى أن بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والصرف الصحي غير متوفرة، كما أن الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسة في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات الصرف الصحي يعود إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.

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