ماذا سيناقش اجتماع ثوري فتح مساء اليوم برئاسة الرئيس عباس؟





ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس كلمة حول آخر التطورات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



بدوره، أكد تيسير نصرالله، عضو المجلس الثوري للحركة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن "الدورة ستبحث في الأوضاع التنظيمية للحركة، وتصاعد عدوان الاحتلال، والتحركات الإقليمية والدولية للسيد الرئيس لحشد الدعم للقضية الفلسطينية".



وقال نصر الله، إن "دورة المجلس الثوري ستبحث في وضع آليات تنفيذية لإجراء تغييرات في الوضع التنظيمي لحركة (فتح) ومفوضياتها، وعقد المؤتمر الثامن للحركة".







رام الله - دنيا الوطنيَعقد المجلس الثوري لحركة (فتح) دورته الحادية عشرة، مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.