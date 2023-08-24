مسؤول إسرائيلي: اتفاق التطبيع مع السعودية سيتم بهذا الموعد





وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن" اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل، سيتم العام المقبل، وعلى ما يبدو في بداية العام"، مبيناً أن "هذا التقدم جاء بعد ثلاث زيارات لمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى السعودية".



وادعى المسؤول الإسرائيلي أيضاً أن "المحادثات الأميركية السعودية، بشأن صفقة أمنية عسكرية، تشمل تطبيع علاقات سعودي إسرائيلي، تتركز على إيران وقضايا دفاعية".



وفي وقت سباق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن السعودية تطالب من خلال الصفقة أن تبرم اتفاق تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة وأسلحة متطورة، إضافة إلى مساعدة في تطوير برنامج نووي مدني سعودي.





ويسود خلاف بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل حول الطلب الأخير، ويعارض المستوى العسكري تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، فيما رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم يصرح في هذا الموضوع، وفق (عرب 48).







رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه، زعمه أنه تم "تحقيق تقدم في الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية حول اتفاق التطبيع".