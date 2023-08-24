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إصابات بينها خطيرة بانهيار صخري قرب البحر الميت

إصابات بينها خطيرة بانهيار صخري قرب البحر الميت
الاحتلال يستعين بمروحية عسكرية لتخليص الجرحى العالقين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الخميس، بإصابة عدد من الأشخاص بجراح متفاوتة، وذلك جراء انهيار صخري في المحمية الطبيعية (نحال دافيد) قرب عين جدي في منطقة البحر الميت.

وقالت (نجمة داوود الحمراء) الإسرائيلية إنها تلقت بلاغاً عن جرحى جراء انهيار صخور في محمية طبيعية قرب عين جدي، وعقب وصولها المكان شرعت مع طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ على تخليص العالقين وتقديم الإسعافات لعدد من الأشخاص.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن "طواقم الإسعافات قدمت العلاجات الميدانية الأولية لرجل في حالة خطيرة وطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، وصفت حالتها بالمتوسطة، إلى جانب عدد من الحالات الطفيفة".

ودفع بالمزيد من طواقم الإنقاذ والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم أيضا الاستعانة بمروحيات عسكرية إسرائيلية، للمساعجة في عملية الإنقاذ والإسعافبموقع الانهيار الصخري، وفق موقع (عرب 48).

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مروحيات عسكرية برفقة قوات من الوحدة 669 وقوات طبية، توجهت إلى نحال دافيد في منطقة عين جدي للمساعدة في إنقاذ المحاصرين إثر الانهيار الصخري".

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