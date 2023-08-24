هيئة الطيران الروسية تؤكد مقتل قائد فاغنر وتكشف أسماء قتلى الطائرة
أكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد قائد ومؤسس مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو.
ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة وهم: "يفغيني بريغوجين، سيرغي بروبوستين، يفغيني ماكاريان، ألكسندر توتمين، فاليري تشيكالوف، دميتري أوتكين، نيكولاي ماتوسيف".
وطاقم الطائرة المؤلف من ثلاثة أشخاص: "القائد أليكسي ليفشين، ومساعده رستم كريموف، والمضيفة كريستينا راسبوبوفا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.
وبحسب هيئة الطيران، لقي بريغوجين (63 عاماً) ومرافقيه مصرعهم بعد تحطم الطائرة التي أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة.
وفي وقت سابق، أشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى أن الطائرة تحطمت، أمس الأربعاء، في مقاطعة تفير الروسية، وكان على متنها 10 ركاب، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم.
وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقات في الحادث.
من جهتها، نشرت صحيفة (كومرسانت) الروسية تقريراً نقلت فيه عن خبراء في مجال تحقيقات الكوراث الجوية أن الطائرة التي كان على متنها برغوجين وقادة آخرون في (فاغنر) ربما تعرضت لانفجار في الجزء الخلفي منها.
وقال الخبراء، حسب المعاينات الأولية، إن الثقوب في جسم الطائرة وجناحيها تشير إلى أنها ربما أصيبت بصاروخ، لكن الصحيفة الروسية أوضحت أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى سبب تحطم الطائرة.
ونقلت (كومرسانت) عن مصادر من مجموعة (فاغنر) أنه تم التعرف بالفعل على جثتي بريغوجين ومساعده أوتكين، لكنها أوضحت أنه يتعين إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من ذلك.
من جانبها، نقلت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، عن قناة (تليغرام) المرتبطة بفاغنر، أن معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة شمال موسكو، لكن موقع (ريبار) العسكري الروسي قال إن طبيعة الأضرار بالطائرة لا تشير على الأرجح، إلى أنها استهدفت بنيران دفاعات جوية.
وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقات في الحادث.
من جهتها، نشرت صحيفة (كومرسانت) الروسية تقريراً نقلت فيه عن خبراء في مجال تحقيقات الكوراث الجوية أن الطائرة التي كان على متنها برغوجين وقادة آخرون في (فاغنر) ربما تعرضت لانفجار في الجزء الخلفي منها.
وقال الخبراء، حسب المعاينات الأولية، إن الثقوب في جسم الطائرة وجناحيها تشير إلى أنها ربما أصيبت بصاروخ، لكن الصحيفة الروسية أوضحت أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى سبب تحطم الطائرة.
ونقلت (كومرسانت) عن مصادر من مجموعة (فاغنر) أنه تم التعرف بالفعل على جثتي بريغوجين ومساعده أوتكين، لكنها أوضحت أنه يتعين إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من ذلك.
من جانبها، نقلت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، عن قناة (تليغرام) المرتبطة بفاغنر، أن معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة شمال موسكو، لكن موقع (ريبار) العسكري الروسي قال إن طبيعة الأضرار بالطائرة لا تشير على الأرجح، إلى أنها استهدفت بنيران دفاعات جوية.
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