دولي

هيئة الطيران الروسية تؤكد مقتل قائد فاغنر وتكشف أسماء قتلى الطائرة

هيئة الطيران الروسية تؤكد مقتل قائد فاغنر وتكشف أسماء قتلى الطائرة
ومؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد قائد ومؤسس مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو.

ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة وهم: "يفغيني بريغوجين، سيرغي بروبوستين، يفغيني ماكاريان، ألكسندر توتمين، فاليري تشيكالوف، دميتري أوتكين، نيكولاي ماتوسيف".

وطاقم الطائرة المؤلف من ثلاثة أشخاص: "القائد أليكسي ليفشين، ومساعده رستم كريموف، والمضيفة كريستينا راسبوبوفا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

 وبحسب هيئة الطيران، لقي بريغوجين (63 عاماً) ومرافقيه مصرعهم بعد تحطم الطائرة التي أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة.

وفي وقت سابق، أشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى أن الطائرة تحطمت، أمس الأربعاء، في مقاطعة تفير الروسية، وكان على متنها 10 ركاب، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقات في الحادث.

من جهتها، نشرت صحيفة (كومرسانت) الروسية تقريراً نقلت فيه عن خبراء في مجال تحقيقات الكوراث الجوية أن الطائرة التي كان على متنها برغوجين وقادة آخرون في (فاغنر) ربما تعرضت لانفجار في الجزء الخلفي منها.

وقال الخبراء، حسب المعاينات الأولية، إن الثقوب في جسم الطائرة وجناحيها تشير إلى أنها ربما أصيبت بصاروخ، لكن الصحيفة الروسية أوضحت أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى سبب تحطم الطائرة.

ونقلت (كومرسانت) عن مصادر من مجموعة (فاغنر) أنه تم التعرف بالفعل على جثتي بريغوجين ومساعده أوتكين، لكنها أوضحت أنه يتعين إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من ذلك.

من جانبها، نقلت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، عن قناة (تليغرام) المرتبطة بفاغنر، أن معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة شمال موسكو، لكن موقع (ريبار) العسكري الروسي قال إن طبيعة الأضرار بالطائرة لا تشير على الأرجح، إلى أنها استهدفت بنيران دفاعات جوية.

أخبار ذات صلة

مسؤول إسرائيلي: اتفاق التطبيع مع السعودية سيتم بهذا الموعد

مسؤول إسرائيلي: اتفاق التطبيع مع السعودية سيتم بهذا الموعد

إصابات بينها خطيرة بانهيار صخري قرب البحر الميت

إصابات بينها خطيرة بانهيار صخري قرب البحر الميت

من هو يفغيني بريغوجين قائد فاغنر الذي قتل بحادث تحطم طائرته؟

من هو يفغيني بريغوجين قائد فاغنر الذي قتل بحادث تحطم طائرته؟

هيئة الطيران الروسية تؤكد مقتل قائد فاغنر وتكشف أسماء قتلى الطائرة

هيئة الطيران الروسية تؤكد مقتل قائد فاغنر وتكشف أسماء قتلى الطائرة

أول تعليق من البيت الأبيض على حادثة تحطم الطائرة الخاصة بقائد فاغنر

أول تعليق من البيت الأبيض على حادثة تحطم الطائرة الخاصة بقائد فاغنر

وزير جيش الاحتلال يتوجه إلى واشنطن

وزير جيش الاحتلال يتوجه إلى واشنطن

تحطم طائرة شمال موسكو على متنها قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين

تحطم طائرة شمال موسكو على متنها قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين

وزير الطاقة الإسرائيلي: سنزيد صادراتنا من الغاز الطبيعي إلى مصر

وزير الطاقة الإسرائيلي: سنزيد صادراتنا من الغاز الطبيعي إلى مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رابطة علماء الأنثروبولوجيا في أميركا اللاتينية تعتبر إسرائيل دولة &quot;أبارتهايد&quot;

رابطة علماء الأنثروبولوجيا في أميركا اللاتينية تعتبر إسرائيل دولة "أبارتهايد"

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

شاهد: الاحتلال يتخذ إجراءً لحماية المستوطنين في أعقاب عمليات إطلاق النار

شاهد: الاحتلال يتخذ إجراءً لحماية المستوطنين في أعقاب عمليات إطلاق النار

التربية: تهديد الاحتلال بهدم مدرسة المَسافر في يطا انتهاك صارخ للحق بالتعليم

التربية: تهديد الاحتلال بهدم مدرسة المَسافر في يطا انتهاك صارخ للحق بالتعليم

تفاصيل لقاء اشتية بالوفد الكويتي المُكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

تفاصيل لقاء اشتية بالوفد الكويتي المُكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

بن غفير: نحن بحاجة إلى عملية عسكرية أخرى والعودة لسياسة الاغتيالات

بن غفير: نحن بحاجة إلى عملية عسكرية أخرى والعودة لسياسة الاغتيالات

اشتية يلتقي بالمشاركين في برنامج الدبلوماسيين الشباب

اشتية يلتقي بالمشاركين في برنامج الدبلوماسيين الشباب

طالع: قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي

طالع: قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي

منوعات

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

بالقُبلات والأحضان.. رامي عياش يحتفل مع زوجته بعيد ميلاده الـ43

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

للمرة الثانية.. بسمة وهبة تظهر بالحجاب على الهواء مباشرة

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

صور: مايا دياب تتألق بـ جمبوست فضي جريء ضيق يبرز رشاقتها

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

فيديو: رقصة حسن الرداد بعفوية على شاطئ البحر تتصدّر الترند

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

صورة: نسرين طافش بإطلالة نارية من داخل سيارتها

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

بعد غياب.. لفنانة المعتزلة شيماء سعيد في ظهور نادر بالحجاب

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

الظهور الأول لجورج وسوف برفقة حفيدته يشعل مواقع التواصل

بعد مقارنته محمد رمضان بالعندليب.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يُهاجم شريف خيرالله

بعد مقارنته محمد رمضان بالعندليب.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يُهاجم شريف خيرالله

زوجة أحمد السقا تكشف عن تعاونها مع الملكة رانيا وسر عملها كمذيعة

زوجة أحمد السقا تكشف عن تعاونها مع الملكة رانيا وسر عملها كمذيعة

جومانا مراد تكشف كواليس عملها مع محمد رمضان

جومانا مراد تكشف كواليس عملها مع محمد رمضان

عربي

الجيش اللبناني: مصرع جنديين جراء سقوط مروحية عسكرية

الجيش اللبناني: مصرع جنديين جراء سقوط مروحية عسكرية

السودان: إلغاء جواز سفر حميدتي.. والجيش يؤكد سيطرته على معسكر المدرعات

السودان: إلغاء جواز سفر حميدتي.. والجيش يؤكد سيطرته على معسكر المدرعات

الأردن: مصرع أربعة أشخاص بمحطة تنقية مياه في مخيم الزعتري

الأردن: مصرع أربعة أشخاص بمحطة تنقية مياه في مخيم الزعتري

العاهل الأردني يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

العاهل الأردني يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي