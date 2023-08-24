هيئة الطيران الروسية تؤكد مقتل قائد فاغنر وتكشف أسماء قتلى الطائرة

وفي وقت سابق، أشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى أن الطائرة تحطمت، أمس الأربعاء، في مقاطعة تفير الروسية، وكان على متنها 10 ركاب، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم.



وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقات في الحادث.



من جهتها، نشرت صحيفة (كومرسانت) الروسية تقريراً نقلت فيه عن خبراء في مجال تحقيقات الكوراث الجوية أن الطائرة التي كان على متنها برغوجين وقادة آخرون في (فاغنر) ربما تعرضت لانفجار في الجزء الخلفي منها.



وقال الخبراء، حسب المعاينات الأولية، إن الثقوب في جسم الطائرة وجناحيها تشير إلى أنها ربما أصيبت بصاروخ، لكن الصحيفة الروسية أوضحت أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى سبب تحطم الطائرة.



ونقلت (كومرسانت) عن مصادر من مجموعة (فاغنر) أنه تم التعرف بالفعل على جثتي بريغوجين ومساعده أوتكين، لكنها أوضحت أنه يتعين إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من ذلك.



من جانبها، نقلت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، عن قناة (تليغرام) المرتبطة بفاغنر، أن معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة شمال موسكو، لكن موقع (ريبار) العسكري الروسي قال إن طبيعة الأضرار بالطائرة لا تشير على الأرجح، إلى أنها استهدفت بنيران دفاعات جوية.



