تخللتها اشتباكات.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية طالت 28 مواطناً، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق.وتركزت الاقتحامات في محافظات نابلس، والخليل، وجنين، وطولكرم وأريحا، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خراباً، وذلك بعد التحقيق مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.وقال نادي الأسير إنه عرف من بين المعتقلين: الجريح عكرمة الخماش من البلدة القديمة بنابلس، وهمام لافي من بلدة عقربا جنوب نابلس، ومحمد السيد، وحسن بحورة، وياسين بحورة من مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، وعبود أبو سرور من مخيم جنين، ومن محافظة طولكرم طالت الاعتقالات، عذاب ساهر الباشا، وبهاء أيمن صباريني، ورشيد محمود بشرات، وأيهم وائل شيخ يوسف، بينما من بلدة عزون اعتقلت قوات الاحتلال أدهم شلو، وحماد شلو.وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظة الخليل وخاصة في مخيم الفوار، حيث طالت الاعتقالات 16 شاباً عرف منهم: المحرر مثنى القواسمي، وساهر غطاشة، وباجس المغالسة، ويوسف العناتي، وعبد المجيد حليقاوي، وجهاد ياغي، وأنس العبسي، وأكرم جودة، وأحمد أكرم جودة، وسعيد أكرم جودة، وعبد وليد أبو عواد، ومحمود وليد أبو عواد، وسام المغالسة، وأحمد خليل مطرية، وعيسى براهمة والمحرر سفيان جمجوم.وعلى صعيد التطورات الميدانية، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية التي اقتحمت أطراف محيط البلدة القديمة بنابلس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان وقوات الاحتلال.واعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب محاصرة منزله في البلدة القديمة بمدينة نابلس، وتسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، تبعها وصول تعزيزات من منطقة الطور وانتشرت في محيط البلدة القديمة.وفي محافظة جنين، دارت اشتباكات مع قوات الاحتلال التي نفذت حملة مداهمات واقتحامات في عدة بلدات بالمحافظة، حيث تعرضت قوات الاحتلال إلى إطلاق نار خلال اقتحام بلدة يعبد، بينما دارت اشتباكات مسلحة في بلدة قباطية.واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة مخيم عقبة جبر بأريحا، ودفعت وتعزيزات عسكرية باتجاه المخيم، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم التي أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان.