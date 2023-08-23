شاهد: الاحتلال يتخذ إجراءً لحماية المستوطنين في أعقاب عمليات إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن الحكومة الإسرائيلية، اتخذت اجراءً لحماية المستوطنين، في أعقاب عمليات إطلاق النار الأخيرة.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن "الحكومة وافقت على قيام شركة الحافلات (إلكترا أفيكيم) بشراء المزيد من الحافلات المضادة للرصاص والحجارة، لحماية المستوطنين في الضفة الغربية".وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه "تم شراء 11 حافلة جديدة 4 منها مضادة للرصاص و7 مضادة للحجارة".في سياق متصل، قالت (القناة 14) الإسرائيلية، إن "المنظومة الأمنية حثّت جميع المستوطنين على عدم التنقل أو دخول مناطق السلطة الفلسطينية خوفاً من الاختطاف".وشهدت الأيام القليلة الماضية، عمليتي إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس، وقرب مستوطنة (كريات أربع)، أسفرتا عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر.