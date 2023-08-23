التربية: تهديد الاحتلال بهدم مدرسة المَسافر في يطا انتهاك صارخ للحق بالتعليم



وأشارت التربية إلى أن إخطار الاحتلال بهدم مدرسة المسافر الثانوية المختلطة الواقعة في مديرية تربية يطا، هذا اليوم، يندرج في إطار هجمة شرسة ضد المؤسسات والكوادر التعليمية والطلبة.



ودعت الوزارة بعثات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأممية والحقوقية والمدافعة عن الطفولة باتخاذ موقف حازم وجاد تجاه هذه الانتهاكات التي تخالف منظومة القوانين الدولية وحقوق الإنسان، ومواصلة بذل كل جهد مستطاع من أجل حماية التعليم ومساندته والدفاع عن حق الأطفال والطلبة في تلقي تعليمهم الحر

والآمن.



يشار إلى أن هذه المدرسة التي شُيدت في العام 2009 بدعم من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الفرنسية، وجمعيات إيطالية، تضم 12 شعبة دراسية، وتخدم 70 طالباً/ة من مسافر يطا.

















رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة التربية والتعليم المؤسسات الحقوقية والأممية والدولية بتحمل مسؤوليتها؛ لحماية المدارس من تهديدات الاحتلال، وإخطاراته المتواصلة بحق مسيرة التعليم وعرقلتها في مختلف المناطق؛ خاصة وأنها تتزامن مع مستهل عامدراسي يحمل "عام حماية التعليم".