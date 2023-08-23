دولي

أول تعليق من البيت الأبيض على حادثة تحطم الطائرة الخاصة بقائد فاغنر

أول تعليق من البيت الأبيض على حادثة تحطم الطائرة الخاصة بقائد فاغنر
البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حادث تحطم طائرة شمال موسكو، كان قائد مجموعة فاغنر الروسية بريغوجين على متنها وأدى لمقتل جميع ركابها الـ10.

وأضاف البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، أن "موت بريغوجين لن يفاجئ أحداً".

وكانت وكالة (نوفوستي) الروسية قالت، إنه تم العثور على ثماني جثث في موقع تحطم الطائرة، في حين أن الطائرة كانت تقل عشرة أشخاص بينهم سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

وبحسب وزارة الطوارىء الروسية فإن "الطائرة التي تحطمت شمال موسكو وعلى متنها بريغوجين كانت متجهة من موسكو لسانت بطرسبورغ"، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً في ملابسات تحطم الطائرة.

فيما نقلت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية عن قناة (تليغرام) المرتبطة بفاغنر أن معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة شمال موسكو.

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