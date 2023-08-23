وزير جيش الاحتلال يتوجه إلى واشنطن



وبحسب مكتب غالانت، فإنه "سيلتقي خلال زيارته بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، وسيعقد إحاطة أمنية لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن".

كما سيزور غالانت "وفد المشتريات التابع لوزارة الجيش في نيويورك، كما سيشارك خلال زيارته في حدث لجمع التبرعات لصالح جنود الجيش الإسرائيلي النظاميين والاحتياطيين لبرنامج (IMPACT) في منظمة (FIDF)، وفق مكتبه.

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، مساء الأربعاء، أن الأخير سيتوجه الليلة إلى الولايات المتحدة، لعقد عدة لقاءات.