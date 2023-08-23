بن غفير: نحن بحاجة إلى عملية عسكرية أخرى والعودة لسياسة الاغتيالات

رام الله - دنيا الوطننقلت (قناة) كان الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، مطالبته بشن "عملية عسكرية أخرى، والعودة إلى سياسة الاغتيالات، وأيضًا نشر حواجز على الطرق في جميع أنحاء الضفة".يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر، في عمليتي إطلاق نار وقعتا في حوارة جنوب نابلس، وقرب مستوطنة (كريات أربع) جنوب الخليل، خلال الأيام القليلة الماضية.وفي وقت سابق اليوم، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تهديدات الاحتلال ضد قيادة الحركة والمقاومة في غزة وخارجها، "تعبير عن حالة الأزمة التي يعيشها الاحتلال بعد تزايد عمليات المقاومة في الضفة الغربية واتساع نطاقها الجغرافي من أقصى شمال الضفة إلى أقصى جنوبها".وأضافت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن التهديدات تعبير أيضاً على "قدرة عمليات المقاومة على إيقاع خسائر في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين وعدم قدرة الجيش على حسم المعركة مع المقاومة والشباب الثائر في الضفة الغربية".وأكدت على أن "التهديدات ليست جديدة وقد كررها الاحتلال بكل مرة يدخل في أزمة بفعل تصاعد المقاومة، مشيرة إلى أن "الاحتلال عملياً يشن حرب مفتوحة على شعبنا حيث استشهد منذ بداية العام الجاري 226 شهيداً، ما يعني أنه يرتكب مجزرة مستمرة".وشددت حماس على أن "المقاومة تتحسب لكل الاحتمال وهي جاهز للتصرف بكل قوة تجاه أي عدوان على شعبنا في غزة أو غيرها، مؤكدة أننا "سنواصل مسيرة المقاومة في كل الساحات بالرغم من هذه التهديدات".وأوضحت الحركة أنها "لا تتلقى رسائل من أي جهة فيها تهديد، والوسطاء لا ينقلون هكذا رسائل من الاحتلال".وكان الصحفي الإسرائيلي في صحيفة (معاريف)، تال ليف رام، قال اليوم الأربعاء، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تلمح إلى أن حماس تقود جهوداً لإشعال منطقة الضفة الغربية والدفع لتنفيذ المزيد من العمليات.وأضاف بأنه هذا يشير إلى "إمكانية توجيه ضربة تضر بمقدرات التنظيم داخل قطاع غزة أو لبنان"، وفق تعبيره.في السياق، قال نير دفوري من (القناة 12)، "إن من يقف خلف موجة العمليات الدامية التي تجتاح الضفة الغربية، ويوجه منفذيها، هما حماس وإيران".وأضاف: "في نهاية اجتماع (كابينت) أمس، تقرر أن تقوم إسرائيل باستهداف مرسلي وموجّهِي منفذي العمليات، لكن الرد كان غامضا ولم يتم تقديم تفاصيل عملية، متى ومن سيتم استهدافهم".وتابع: "لذلك، قد لا نرى رد فعل في الضفة، بل في أماكن أخرى حتى لو على حساب الدخول في جولة تصعيد في ساحة أخرى غير الضفة".وقالت (القناة 13) الإسرائيلية، الثلاثاء، إن وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت يسعى إلى تحصيل ثمن من حماس التي تغمر الضفة بالسلاح.وأضافت القناة بأن الأمر يتعلق بشكل أساسي بمقر حماس الموجود في لبنان، وهو الذي يوجّه الخلايا في الضفة، وفق تعبيرها.ووفق (القناة 13)، فإنه في إسرائيل يبحثون عن طريقة لتدفيعهم الثمن، و"إذا حدث ذلك، هناك تخوف من رد فعل من قطاع غزة أو حتى من لبنان".في السياق، قالت الصحيفة، إن من المتوقع أن يقوم جيش الاحتلال بعدة إجراءات في الضفة الغربية، في ضوء ما وصفته "التصعيد الأمني".وقالت الصحيفة، إنه "في ضوء التصعيد الأمني، من المتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتعزيز وتكثيف الدفاع على طرق في الضفة الغربية".وأضافت: كما من المتوقع "توسيع نطاق الجهود العملياتية للاعتقالات ومكافحة الإرهاب في مدن الفلسطينية".وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش قامت بأخذ قياسات منازل منفذي عملية إطلاق النار قرب (كريات أربع)، جنوب الخليل، تمهيداً لهدمها لاحقاً.واتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، الثلاثاء، قراراً بعد اجتماع استمر عدة ساعات.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد اتخذ المجلس سلسلة قرارات لمهاجمة منفذي العمليات ومرسليهم.وأضافت بأن (كابينت) فوّض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت بالتحرك في هذا الشأن.