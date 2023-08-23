اشتية يلتقي بالمشاركين في برنامج الدبلوماسيين الشباب







رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، مجموعة من الشباب والشابات المشاركين في برنامج الدبلوماسيين الشباب، الذي ينظمه منتدى شارك الشبابي، بحضور ممثلين عن "شارك" وشركائه الدوليين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.ووضع اشتية الشباب في صورة التحديات السياسية في ظل غياب الأفق السياسي وتعطيل الاحتلال للانتخابات الفلسطينية من خلال منعها بالقدس، والوضع المالي الصعب بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية من أموال الضرائب وتراجع المساعدات الدولية لأسباب سياسية.وأطلع رئيس الوزراء الشباب على البرامج الحكومية لتعزيز فرص الشباب في التعليم والتدريب والعمل، مثل برنامج البرمجة للشباب وصندوق إقراض الطلبة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأجير أراضي الأوقاف للاستثمار.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشباب يشكلون أساس المستقبل وإرادتهم رافعة للوطن، مؤكدا حرص الحكومة على تهيئة البيئة الملائمة لتطوير مهاراتهم واستثمار إمكانياتهم.وأوضح اشتية الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم خارج الإطار التقليدي للوظائف، مؤكداً أهمية دور الشباب في تعزيز قضية فلسطين والدفاع عنها من خلال مؤسساتهم وأدوارهم الشخصية.وثمن اشتية جهود القائمين على هذا البرنامج المهم، وأكد التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لضمان نجاحه.من ناحيتهم، تبادل الشباب الأفكار والاقتراحات مع رئيس الوزراء في مختلف المجالات، وعبّروا عن امتنانهم لهذه الفرصة التي منحت لهم للمساهمة في تطوير ذاتهم ومجتمعهم، وبناء مستقبل أفضل لبلدهم فلسطين.