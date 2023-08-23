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شؤون فلسطينية

طالع: قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي

طالع: قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي
لجنة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماعها الأسبوعي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اجتماعها الأسبوعي رقم (237) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وتوقفت اللجنة عند الذكرى الرابعة والخمسين لحرق المسجد الأقصى، مؤكدة أنه يواجه منذ احتلاله مشروعا استيطانيا إحلاليا دينيا يسعى بكل الفرص لتهويده وتغيير هويته ومعالمه، في ظل إصرار وثبات شعبنا ومقاومته في وجه هذا المشروع الاحتلالي، وسط عجز رسمي فلسطيني وتخاذل عربي وإسلامي مؤسف عن نصرة المسجد الأقصى.

واستمعت اللجنة لتقرير عن استعدادات وتحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لبدء العام الدراسي الجديد، وإجراءاتها لتهيئة وترتيب المدارس لاستقبال الطلبة، والخطة المقرة للأنشطة المدرسية المصاحبة لبداية العام، مشددة على تضافر جهود المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، متمنية عام دراسي ملؤه الجد والاجتهاد وحصاده النجاح والتميز لأبنائنا الطلبة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي؛ الشؤون الإدارية والشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة توفير جهاز أشعة للتصوير التلفزيوني بالمستشفى الجزائري، لتطوير خدمات المستشفى، وإعفاء الإذاعات المحلية من كامل قيمة الرسوم السنوية من المديونيات المستحقة حتى 31/12/2023م.

كما قررت صرف مبلغ مالي لدعم رواتب موظفي الهيئات المحلية، وتمديد إعفاء الشركات الحاصلة على رخص البث الفضائي (SNG) من الرسوم المستحقة والمتراكمة عليهم بنسبة 75% لمدة عام.

وقررت اللجنة إعفاء أصحاب المناجر الخشبية الراغبين بالعودة للعمل من رسوم الترخيص الصناعية عن الفترة 2013-2017م، وإحالة التعديلات المطلوبة على قانون التقاعد رقم (02) لسنة 2022م للمجلس التشريعي.

كذلك قررت تشكيل فريق حكومي لإنشاء منصة إلكترونية حكومية للعمل عن بعد (أعمل)، والموافقة على توفير عمال نظافة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، عبر تعهيد خدمات النظافة في المدارس.

كما تم اعتماد الدفعة الأولى من احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من وظائف التشغيل المؤقت، وإقرار سياسة توفير بدل الشواغر الطارئة لوزارتي الصحة والتعليم للعام 2023م.

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