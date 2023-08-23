تحطم طائرة شمال موسكو على متنها قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين





















رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء بمصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال موسكو، فيما قالت هيئة الطيران المدني الروسية إن يفغيني بريغوجين قائد ومؤسس مجموعة (فاغنر) كان على قائمة ركاب الطائرة.وبحسب وزارة الطوارىء الروسية فإن "الطائرة التي تحطمت شمال موسكو وعلى متنها بريغوجين كانت متجهة من موسكو لسانت بطرسبورغ"، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً في ملابسات تحطم الطائرة.ونشرت مواقع تواصل اجتماعي صوراً ومقاطع فيديو قالت إنها لتحطم الطائرة التي كان على متنها يفغيني بريغوجين.