السودان: إلغاء جواز سفر حميدتي.. والجيش يؤكد سيطرته على معسكر المدرعات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية السودانية إلغاء جوازات سفر دبلوماسية لعدد من الشخصيات، من بينها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دلقو المعروف بـ "حميدتي" وبعض أفراد أسرته ومدير مكتبه.في سياق آخر، نشر الإعلام العسكري بالجيش السوداني صوراً لانتشار قواته بسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، وأظهرت الصور التي بتثت، اليوم الأربعاء، انتشارا لجنود ومدرعات تتبع للجيش السوداني داخل سلاح المدرعات بعد ثلاثة أيام من المعارك المستمرة.وكان العميد نبيل عبدالله، الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، قال في تصريحات صحفية إن "الجيش تمكن من بسط سيطرته بالكامل على سلاح المدرعات بعد محاولة متكررة من قوات الدعم للسيطرة عليه".وكانت الأنباء قد تضاربت يوم أمس الأنباء بشأن السيطرة على مقر سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني جنوبي الخرطوم، الذي شهد اشتباكات عنيفة على مدى ثلاثة أيام.وقال الجيش السوداني في بيان له إن سلاح المدرعات تمكن مجدداً "من دحر محاولة هجوم فاشلة من قبل مليشيات المتمرد (محمد حمدان دقلو) حميدتي (الدعم السريع)، التي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة"، وفق تعبيره.وأكد الجيش أن قواته تبسط "حالياً كامل سيطرتها على سلاح المدرعات وفي كامل الجاهزية للتصدي لأي محاولات جديدة".ومع استمرار القتال تدهور الوضع الصحي، حيث حذرت الجهات الإغاثية من اقتراب البلاد أكثر فأكثر من كارثة صحية شاملة، حيث يشكل فصل الأمطار الراهن تهديداً كبيراً لغالبية المناطق المكتوية بجحيم النزاع.ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/ أبريل الماضي، أسفرت المعارك المسحلة عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.