الاحتلال يعلن نيته تدمير منزلي الشهيديْن مهند شحادة وحسن قطناني





وأضاف: "كما صدر إعلان عن نية تدمير المنزل الذي كان يسكن فيه حسن قطناني لتنفيذه مع معاذ المصري، عملية إطلاق نار بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2023 عند تقاطع الحمرا، قُتلت فيها ثلاث إسرائيليات".





رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الإسرائيلي الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عن نيته تدمير منزلي الشهيديْن مهند شحادة وحسن قطناني، بزعم تنفيذهما عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل عدد من الإسرائيليين.وقال المتحدث باسم الجيش، إن سيتم "تدمير المنزل الذي يسكن فيه مهند شحادة لتنفيذه في 20 حزيران/ يونيو 2023 عملية إطلاق نار في محطة وقود ومطعم قريب من مستوطنة (عيلي)، أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة آخرين".